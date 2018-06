Mme Fitzpatrick, 49 ans, est originaire de Bell Island, dans la baie de la Conception. Elle a été agente des pêcheries chez Marine Scotland, le département des affaires maritimes en Écosse, de 2006 à 2016. Elle était en poste dans la ville côtière de Scrabster.

La Canadienne allègue avoir été victime d’abus, de harcèlement et d’intimidation au travail pendant une décennie, au point d’envisager le suicide et de contacter un organisme qui offre l’aide médicale à mourir.

La Terre-Neuvienne DeeAnn Fitzpatrick brise le silence sur le harcèlement dont elle dit avoir été victime en Écosse. Photo : CBC/BBC Scotland

L’intimidation vous hante pendant très, très longtemps et a des effets destructeurs , a expliqué DeeAnn Fitzpatrick lors d’une entrevue avec la British Broadcasting Corporation (BBC) en Écosse.

En mai, BBC Scotland publiait une photo, envoyée à un journaliste par un informateur anonyme, sur laquelle on voyait DeeAnn Fitzpatrick attachée à une chaise de bureau et bâillonnée.

DeeAnn Fitzpatrick affirme avoir été placée dans cette position par deux collègues de travail qui auraient découvert qu’elle avait dénoncé des propos sexistes envers une autre employée.

Mme Fitzpatrick accuse deux collègues, Reid Anderson et Jody Paske, de l'avoir agressée en 2010 alors qu’elle travaillait seule dans une pièce. Alors qu’ils lui attachaient les jambes à une chaise, l’un d’entre eux a dit à l’autre “Donne-moi du papier collant, je vais la faire taire" , soutient Mme Fitzpatrick.

Après avoir eu la bouche recouverte de papier collant, l’un des deux hommes aurait dit à la Terre-Neuvienne : Voici ce qui arrive quand tu parles contre les gars.

J’étais pétrifiée, parce que je ne savais pas ce qu’ils allaient faire de moi. À un certain moment, je suis devenue engourdie, au point de devenir simplement figée. Je ne pouvais pas faire un son, je ne pouvais pas bouger. DeeAnn Fitzpatrick

Lorsque Mme Fitzpatrick a rapporté l’incident à une gestionnaire, celle-ci aurait répondu : Ce ne sont que des garçons qui agissent comme des garçons.

DeeAnn Fitzpatrick soutient avoir été la cible de harcèlement durant une décennie. Elle a soumis au tribunal du travail qui examine sa plainte en Écosse des cartes de souhaits qu’elle dit avoir reçues de collègues et dans lesquelles sont rédigées des insultes à son endroit. On m’a traitée d’arriérée. On m’a dit que toutes les femmes étaient des putes , ajoute-t-elle.

La Canadienne DeeAnn Fitzpatrick travaillait pour Marine Scotland, le ministère des affaires maritimes en Écosse. Photo : CBC/BBC Scotland

Le harcèlement allégué aurait poussé Mme Fitzpatrick à téléphoner à Dignitas, un organisme sans but lucratif situé en Suisse et qui propose aux personnes souhaitant mettre fin à leurs jours une aide médicale à mourir qui n’est pas disponible dans leur pays.

DeeAnn Fitzpatrick n’est plus retournée au travail, dit-elle, après avoir été menacée de mesures disciplinaires pour s’être rendue d’urgence à Terre-Neuve-et-Labrador afin d’être au chevet de son père gravement malade.

Des « plaisanteries de bureau », selon un ex-collègue

L’un des deux hommes visés par les allégations, Jody Paske, nie en bloc.

Ce sont de fausses allégation s, a dit M. Paske à BBC Scotland. Je ne parviens pas me rappeler des incidents que vous mentionnez, mais s’ils se sont produits, c’étaient des plaisanteries de bureau. Juste des blagues. Certainement pas des abus.

La BBC en Écosse soutient que Reid Anderson est toujours à l’emploi de Marine Scotland et aurait récemment reçu une promotion. Les fonctionnaires en Écosse ne sont en général pas autorisés à faire des déclarations publiques sans l’accord du gouvernement, et M. Anderson n’a pas réagi aux allégations.

La publication du reportage de BBC Scotland et de la photo de la Canadienne attachée à une chaise a provoqué des remous au sein de la classe politique outre-Atlantique. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, s'est dite horrifiée par les allégations et a commandé une enquête.