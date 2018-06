Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

La région d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, est pour l'instant la seule ayant été touchée par l'agrile du frêne en Atlantique. L’espèce envahissante a surtout été aperçue dans le sud du Québec et de l'Ontario ainsi que dans les villes de Thunder Bay et de Winnipeg. L’Agence canadienne d’inspection des aliments, dont le rôle est de surveiller les espèces ravageuses présentes dans le pays, a recensé une cinquantaine d’arbres qui ont été touchés par l’agrile du frêne à Edmundston.

Coupe des arbres affectés

Pour éviter que la présence de l’agrile du frêne s'étende dans la province, la coupe des arbres affectés reste une des solutions. Par contre, l’Agence canadienne d’inspection des aliments doit donner la permission aux propriétaires des terrains sur lesquels les arbres se trouvent et la coupe doit se faire sous sa supervision. Des inspecteurs sont donc présents dans la région cette semaine pour superviser ces opérations, comme l'explique la coordonnatrice régionale pour l'Agence, Patricia Ouellette.

On peut donner une permission pour déplacer les articles réglementés [les arbres] dépendamment du temps de l’année, du type d’article et des traitements qui vont être faits pour enlever le risque que l’agrile du frêne se propage à l’extérieur de cette zone-là , affirme Patricia Ouellette.

Les arbres coupés se trouvent autant sur des terrains privés que sur des terrains appartenant à la Municipalité. Il se pourrait que des inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments retournent à quelques reprises dans la région cet été. En effet, si des propriétaires de terrains comprenant des frênes croient que leurs arbres ont été affectés, ils peuvent contacter l’Agence, qui viendra faire une inspection.

Surveillance accrue en Atlantique cet été

Depuis le signalement à Edmundston, l’Agence a augmenté sa surveillance partout au Nouveau-Brunswick.

On a mis 90 pièges, explique Patricia Ouellette. Ces pièges-là, on les place dans des lieux où il y a peut-être un plus haut risque que l’agrile s’y soit établi.

Les pièges resteront à leur place tout l’été. L’Agence compte les rassembler, vers le mois de septembre, et évaluer la situation.