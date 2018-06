Avec les informations de Jocelyn Corbeil

L'attraction et la rétention de la main-d'œuvre seront au cœur de la programmation.

« Une des nouveautés cette année, c'est qu'on va présenter des histoires à succès d'entreprises d'ici, donc on va avoir quatre histoires de gens qui innovent en matière de rétention, d'attraction de personnel. L'objectif est d'inspirer les gens qui travaillent en ressources humaines dans la région, pour essayer de voir que l'audace, l'innovation, ça ne fait pas mal et qu'on peut réussir en utilisant des méthodes moins traditionnelles finalement », indique Marie-Pier Plante, de Chevrons Rouyn-Noranda, membre du comité organisateur.

La 9e Journée RH aura pour thème « Place à l'audace ». Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Des ateliers et conférences aborderont certaines questions liées à l'embauche et l'intégration de travailleurs étrangers.

« Effectivement, le recrutement à l'international fait partie de la réalité d'aujourd'hui. On va effleurer ce sujet-là, on va aussi effleurer le fait de dire qu'on veut vraiment que les entreprises s'ouvrent à plusieurs possibilités au niveau du recrutement et à sortir de leur zone de confort, de découvrir de nouvelles façons de faire du recrutement », ajoute Marie-Pascale McGuire, du Groupe Sogitex, membre du comité organisateur.