La Fédération des communautés culturelles de l’Estrie, le Service d’aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie et Sherbrooke Innopole reçoivent entre 45 000 $ et 375 000 $.

« On fera une étude de faisabilité sur la possibilité de faire de l’interprétariat à distance. Quand les gens arrivent, s'ils sont allophones, ils ont de la difficulté à communiquer en français. On va vérifier si c'est possible que des activités ou certains services puissent faire de l'interprétariat à distance grâce à la technologie. C'est une étude qui sera faite en collaboration avec l'Université Laval », indique la directrice générale du Service d'aide aux Néo-Canadiens, Mercedes Orellana.

Outre les projets pour retenir la main-d'oeuvre immigrante et pour en attirer d'autres, on procédera à l'embauche d’intervenants communautaires interculturels entre autres.