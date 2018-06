L’entreprise cherche à embaucher une quarantaine de personnes pour son futur magasin dans les anciens locaux de Zellers dans le centre commercial Place Bathurst.

L'employeur a notamment besoin de caissiers, de commis à l’entrepôt, de conseillers à la vente, d'étalagiste et de préposés aux salles d’essayage.

Nancy Côté, conseillère en ressources humaines, et Jean-Philippe Hébert, copropriétaire des magasins Aubainerie, invitent les gens à postuler. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

La journée carrière se déroule au 275, rue Main, suite 300, jusqu'à 16 h.

Ce sera le premier magasin portant cette bannière dans les Maritimes. Le maire de Bathurst, Paolo Fongémie, y voit un revirement de situation pour la région.

Pour nous, c’est un peu flatteur qu’une entreprise choisisse notre municipalité comme premier endroit où s’établir dans les Maritimes, explique Paolo Fongemie. Je pense qu’on commence à voir les résultats du changement d’attitude, de culture, que nous avons dans le nord de la province, dans la région Chaleur. Les gens étaient peut-être plus de nature défaitiste ou pessimiste avec la fermeture de grandes entreprises industrielles, le moulin et la mine. Aujourd’hui, on voit le renouveau économique grâce à l’immigration, à des PME, des microentreprises.

L'ouverture du nouveau magasin est prévue pour cet automne.

L'entreprise Aubainerie compte près de 60 magasins et emploie environ 2200 personnes, principalement au Québec.