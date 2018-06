Ce qui devait être l'une des plus grosses maisons au Canada n'est aujourd'hui qu'une structure incomplète et en décrépitude. Le château de l'ancien magnat de l'industrie forestière Peter Grant nécessite des millions de dollars de travaux et continue de dépérir au grand dam de la population de Haileybury, sur le bord du lac Témiscamingue dans le Nord-Est ontarien.