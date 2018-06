D’après une entrevue réalisée à l’émission Bon pied, bonne heure

Les biologistes souhaitent ainsi évaluer la population de chauves-souris dans la région, puisque l’espèce est en déclin en Amérique du Nord, en raison d’un champignon qui cause de nombreuses mortalités.

Le syndrome du museau blanc a pris naissance en Europe et fait maintenant des ravages ici.

Depuis 2006, on observe une sorte d’épidémie chez les chauves-souris, de sorte que ça cause un déclin assez rapide de la presque totalité des populations qu’on a dans l’est de l’Amérique du Nord. Mathieu Morin, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Gros plan sur la croissance fongique qui se trouve sur le museau de cette petite chauve-souris brune. Photo : MRNF-Québec/Frédérick Lelièvre

Ce champignon se détecte par la présence de taches blanches sur les chauves-souris, surtout sur le nez.

« Ça se développe durant l’hiver, durant la période d’hibernation et ça fait en sorte que l’animal consomme beaucoup plus d’énergie, ce qui fait qu’il ne passe pas souvent à travers l’hiver, donc c’est ce qui cause ce déclin », ajoute le biologiste.

Trouver les chauves-souris pour mieux les comprendre

Puisque les chauves-souris s’observent plus souvent tôt le matin ou le soir et que la Gaspésie est un immense territoire, le MFFP fait appel à la population pour dénicher les endroits où il y a une forte concentration de chiroptères.

Le ministère évalue que sept des huit espèces de chauves-souris répertoriées au Québec sont présentes en Gaspésie, mais il n’a aucune estimation de leur nombre.

Une grand chauve-souris brune Photo : Radio-Canada/ICI Estrie/Carl Marchand

« Alors, les endroits où on va voir des concentrations de ces animaux-là, bien ça va nous permettre de mettre en place des dispositifs de suivis annuels à ces endroits-là, pour voir s’il a un déclin, ajoute monsieur Morin. Donc plus on a de sites où il y a plusieurs chauves-souris qui sont présentes, plus on peut observer ces tendances-là. »

Les maternités de chiroptères sont souvent observées dans des greniers, ou des bâtiments désaffectés où il y a une concentration de chaleur.

La population est invitée à communiquer avec le ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs si une maternité est localisée.