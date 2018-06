Un texte d’Alain Rochefort

L’absence des opérateurs de grue se fait de plus en plus ressentir sur les chantiers de Québec et Montréal, notamment. Bien que solidaires envers leurs collègues, des travailleurs admettent qu’ils commencent à manquer d’ouvrage.

Environ 50% des effectifs requis normalement travaillent jeudi matin sur le chantier du CHU de Québec, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Seuls les travaux de bétonnage, coffrage et excavation sont toujours en cours.

« C’est eux autres qui nous donnent de l’ouvrage. Déplacer le stock, on ne transporte plus ça à bras. Si eux autres ne sont pas là, nous on ne peut pas avancer », soutient Jacques Bilodeau, charpentier-menuisier sur le chantier du CHU de Québec, tout de même solidaire à la cause des grutiers.

Je dirais qu’il y avait 250 travailleurs ici. Là, il en reste une poignée. Jacques Bilodeau, charpentier-menuisier

Début du graphique (passez à la fin) Les grues sont toujours immobiles au chantier du CHU de Québec, les activités de chantier sont au ralenti mais les travailleurs se disent solidaires avec leurs collègues #rcqc pic.twitter.com/9aQYwRZ7L3 — Camille Simard (@camillesimard) June 21, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Même constat sur les chantiers du pont Champlain et du centre-ville de Montréal, où les travaux sont au ralenti parce que les matériaux ne sont plus acheminés sur les différents immeubles en construction.

« Grève illégale »

Les absences répétées des grutiers surviennent alors que la Commission de la construction du Québec (CCQ) va déposer une requête ce matin, devant le tribunal, pour faire déclarer la grève illégale et ordonner la reprise du travail.

L'organisme a transmis 150 dossiers au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour les deux premiers jours de grève.

« Et chaque jour, ça va être des centaines [de dossiers] qui vont s’accumuler. En voulant préserver leur monopole, ils ont mis les gens dans une situation d’illégalité », déclare Diane Lemieux, présidente et directrice générale de la CCQ.

La direction de la FTQ-Construction demande également aux opérateurs de grue de retourner au travail. Elle souligne qu'elle n'appuie pas « l'usage de moyens de pression qui pourraient constituer des gestes illégaux ».

Manifestation cet après-midi

Une manifestation des grutiers se tiendra par ailleurs aujourd’hui à 13 h, devant les bureaux de la CCQ, aux intersections des rues Crémazie et Christophe-Colomb, à Montréal.

Les opérateurs de grue protestent contre certains changements apportés à la formation.