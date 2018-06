Le bassin d'une superficie de 69 000 kilomètres carrés, situé principalement en Ontario, au Minnesota et dans une petite partie du Manitoba est envahi par les algues bleues selon des études récentes menées sur la santé de l'écosystème.

Six pour cent du bassin se trouve au Manitoba et s'écoule ensuite dans la rivière Winnipeg et le lac Winnipeg, littéralement assiégé par les algues bleues toxiques selon Todd Sellers, un membre de l'association International Rainy-Lake of the Woods Watershed Board.

Il explique que si les algues en général constituent la base de la chaîne alimentaire, trop d'algues produisent des toxines nocives pour la santé des humains et des animaux.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Radio-Canada mercredi, un porte-parole de la province a approuvé l'objectif de 18,4 %, affirmant que cela aidera à atteindre l'objectif du Manitoba de réduire de 50 % les éléments nutritifs comme le phosphore dans le lac Winnipeg.

Selon le communiqué, la province reconnaît l'impact de l'excès d'éléments nutritifs non seulement sur les rivières et les lacs du Manitoba, mais aussi dans les territoires voisins, notamment en Ontario et dans le lac des Bois. Il stipule que la province accueille favorablement les mesures visant à réduire la surcharge de nutriments et à améliorer la qualité de l'eau dans le bassin versant du lac Winnipeg.

L'organisme International Rainy-Lake of the Woods Watershed Board souhaite également que les gouvernements fédéral et américain établissent des objectifs binationaux axés sur la réduction du phosphore et qu'ils examinent régulièrement les normes dans les années à venir.

Les recommandations ont été approuvées par la Commission mixte internationale, qui l'a envoyé aux gouvernements fédéral et américain.

La proposition du conseil de gestion des bassins hydrographiques suit l'exemple du gouvernement de l'État du Minnesota, qui est en train de réduire les niveaux de phosphore de 18,4 %.

L'organisme International Rainy-Lake of the Woods Watershed Board souhaite qu'Ottawa prenne des mesures avant qu'Environnement et Changement climatique Canada ne termine ses évaluations scientifiques en 2020, a indiqué M. Sellers.

Il croit que des mesures préliminaires peuvent être lancées au Canada sur la base des recherches menées au Minnesota.

Dans un communiqué, un porte-parole provincial du Manitoba indique que la réduction des charges de phosphore dans le lac des Bois pourrait aider à atteindre l'objectif global de réduction de 50 % des éléments nutritifs dans le lac Winnipeg.