Certains d’entre eux se sont d’ailleurs mobilisés mercredi devant les bureaux de la MRC.

Les travailleurs veulent se syndiquer, notamment pour mettre fin à certaines iniquités salariales entre les employés.

Ils espèrent pouvoir arriver à une entente d'ici les vacances d'été, comme l’explique le président régional pour les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Michel Girard.

Les employés ont refusé ce que l'employeur leur a proposé lundi [...] et là ils voudraient que ça se règle parce qu'ils sont un peu tannés. Plus ça s'étire, plus ça coûte des sous à la MRC. Ni eux ni nous ne voulons que ça coûte plus cher à la MRC , a commenté M. Girard.

Pour sa part, le préfet de la MRC de Papineau et maire de Thurso, Benoit Lauzon se dit confiant dans le fait que les parties puissent aboutir à une entente.

Il y a eu la semaine dernière le premier dépôt d'une entente, les gens se parlent, c'est bon signe , a-t-il expliqué.

J'ai l'impression qu'ils vont arriver à une entente assez rapidement dans ce dossier-là, les deux parties négocient de bonne foi et je ne suis pas inquiet que ça va bien aller , a-t-il conclu.

La prochaine rencontre entre les deux parties aura lieu au début du mois prochain.