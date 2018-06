Les joueurs arboraient un chandail doré des Broncos lors du gala des lauréats de la Ligue nationale de hockey (LNH), seulement deux mois et demi après que l'autocar de l'équipe de hockey junior eut heurté de plein fouet un camion semi-remorque à une intersection en Saskatchewan. Trois autres survivants n'ont pas été en mesure d'être présents.

Avant chaque match, Darcy Haugan disait à ses joueurs que c'était une belle journée pour être un « Bronco ». Le trophée Willie O'Ree, nommé en l'honneur du premier joueur noir à avoir évolué dans la LNH, est présenté à la personne qui, à travers le hockey, a eu un impact positif dans sa communauté, sa culture ou sa société.

« Nous pouvons pleurer ensemble, rire ensemble. Nous pouvons tout faire ensemble et ça nous guérit à notre façon », a mentionné Tyler Smith, qui a subi de graves blessures dans l'accident.

C'est une bénédiction de pouvoir être ici tous ensemble. Nous serons des Broncos pour toujours et peu importe la journée, ce sera une belle journée pour être un Bronco. Tyler Smith, joueur survivant

Des membres de l'équipe de hockey de l'école secondaire Stoneman Douglas, à Parkland en Floride, ont aussi été chaudement applaudis. L'équipe a gagné le championnat de leur État seulement 11 jours après le décès de 14 étudiants et trois employés dans une fusillade survenue en février. La bravoure des survivants et des premiers répondants de la fusillade survenue à Las Vegas, le 1er octobre, a également été soulignée.

« Je suis très reconnaissant de faire partie de la famille du hockey du monde entier, a affirmé le capitaine adjoint des Broncos Kaleb Dahlgren, qui a souffert des fractures au crâne et à la colonne vertébrale. Tu grandis avec ces gens dans ta vie et tu les considères comme des membres de ta famille. Tu es avec eux tous les jours. Nous avons reçu un immense soutien. Ça aide le processus de guérison. »

C'était la première fois que ces 10 joueurs survivants étaient réunis depuis le tragique accident d'autocar qui a enlevé la vie à 16 personnes. Photo : Associated Press/John Locher

La coupe Stanley à Humboldt

La LNH et l'Association des joueurs espèrent pouvoir continuer cette guérison le 24 août, quand l'attaquant des Capitals de Washington Chandler Stephenson, qui est natif de la Saskatchewan, apportera la coupe Stanley à l'aréna Elgar Petersen, à Humboldt.

« J'ai eu l'occasion de rencontrer les Broncos hier [mardi] et de constater leur esprit combatif, a déclaré le défenseur Victor Hedman, gagnant du trophée Norris. Après ces tragédies, la communauté du hockey montre que tout le monde se soutient. C'est plus qu'un sport, c'est une famille. »

Les joueurs William Karlsson et Deryk Engelland, l'entraîneur-chef Gerard Gallant et le directeur général George McPhee, tous des membres des Golden Knights de Vegas, ont joint les premiers répondants et les survivants sur l'estrade pendant le gala.

Deryk Engelland, qui a remporté le trophée Mark Messier pour son leadership cette saison, a prononcé un discours poignant lors du match d'ouverture des Golden Knights. Il insiste sur le fait que ce sera un des plus grands moments de sa carrière de hockeyeur.

« Quand j'ai su que je le faisais, c'est tout ce qui m'est passé par la tête pendant quatre ou cinq jours. Je ne voulais pas faire de gaffe, a exprimé M. Engelland. Ça nous a greffés à la communauté. Les gars ont vraiment pris au sérieux le fait de gagner pour les gens affectés par cette tragédie et la ville. »

L'ailier des Devils du New Jersey, Taylor Hall, qui est reparti avec le titre de joueur le plus utile de la LNH, a dit qu'il avait été touché par les trois cérémonies qui ont eu lieu pendant la saison.

C'était trois tragédies terribles, trois choses qui ne devraient pas se produire et nous ne devrions jamais vivre ça en tant que société. Taylor Hall, ailier des Devils du New Jersey

« En tant que communauté, tu essaies d'aider tous les gens autour de toi. Tu essaies de faire preuve d'altruisme pour espérer faire en sorte que quelqu'un se sente un peu mieux », a-t-il conclu.