Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Une partie de l'Auberge La Cache serait transformée en campus d'enseignement et d'hébergement pour des cohortes d'au moins 12 étudiants.

Le commissaire au tourisme à l'Association touristique régionale Côte-Nord, Guy Bouchard, estime à 225 000 $ par année le coût d'exploitation de cette nouvelle institution d'enseignement.

Guy Bouchard, commissaire au tourisme à l'Association touristique régionale Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Bénédicte Filippi

Les prochaines étapes, c'est de conclure le financement. Le groupe a complété le plan d'affaires à 95 %. Guy Bouchard, commissaire au tourisme à l'Association touristique régionale Côte-Nord

Il s'agirait d'une formation de niveau collégial de deux sessions. Dans la première session, un tronc commun portera sur l'aspect théorique du tourisme. Ensuite, à la deuxième session, une formation pratique initiera les étudiants aux métiers de guide accompagnateur, de préposé à l'accueil, de cuisinier, etc.

La formation sera offerte en collaboration avec le Groupe Collégia du Cégep de Matane. Le projet est mené par le Groupe d'études et d'enseignement en tourisme nordique pour les nations, ETNA, une coopérative de solidarité à but non lucratif nouvellement constituée.

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et le Collège Mérici collaborent également au projet.