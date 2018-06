L’incendie s’est déclaré mercredi soir, peu avant 22 h, dans le toit de l’Institut Cox, situé le long du chemin Pictou. Le chemin a été fermé et le courant a été coupé dans le secteur par mesure de précaution.

Le dernier étage était enfumé. Plusieurs équipes de pompiers ont passé des heures à combattre les flammes. Les curieux pouvaient voir les flammes sortir du toit.

Les flammes sont restées visibles de l'extérieur pendant des heures. Photo : CBC/Steve Berry

Les dommages semblent considérables. Seun Esan, étudiant finissant à la maîtrise, dit craindre la perte de plusieurs documents faisant partie de ses travaux. Il est très inquiet.

L’Institut Cox reste fermé jusqu’à nouvel ordre, annonce l’Université Dalhousie. Cette dernière demande à ses employés qui travaillent habituellement dans l’édifice de se rassembler dans la bibliothèque MacRea, jeudi matin.

L'Institut Cox est fermé jusqu'à nouvel ordre, à la suite de l'incendie Photo : CBC/Steve Berry

Des brigades de pompiers de Bible Hill, Onslow, Belmont et d’autres collectivités environnantes ont participé aux efforts. Le service d'incendie de Truro était aussi prêt à intervenir.

Les dégâts sont visibles jeudi matin Photo : CBC

C’est le second incendie dans ce campus en moins de trois ans. Un édifice abritant des ruminants avait été endommagé, en août 2015, mais les employés et les bêtes étaient sains et saufs.

Avec les informations de Susan Bradley