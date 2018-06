Les cinquante sièges de la salle d’audience étaient remplis et une centaine de personnes ont dû attendre à l’extérieur pour cette audience où un juge de la Cour du Banc de la Reine de Medicine Hat entend le recours déposé par une vingtaine d’écoles confessionnelles et des parents qui souhaitent suspendre la loi jusqu'à ce qu'une décision puisse être rendue sur sa constitutionnalité.

Les alliances gai-hétéro sont des réseaux de soutien pour aider les enfants homosexuels. La contestation judiciaire a été déposée en avril en réponse à l’adoption de loi par le gouvernement Notley à la fin de l'année dernière.

John Carpay, l’avocat du Centre judiciaire pour les libertés constitutionnelles soutient que ces clubs entraînent une culture du secret et que les parents devraient rester les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants.

John Carpay, l’avocat du centre judiciaire pour les libertés constitutionnelles. Photo : CBC

« Le problème avec ces clubs, c’est qu’ils prônent des valeurs qui sont complètement contraires aux enseignements religieux des juifs, des musulmans, des catholiques et des autres chrétiens. Le gouvernement force ces écoles à adopter une idéologie, ce qui est contre une société libre et la Charte canadienne des droits et libertés », explique l’avocat.

Il ajoute que s’il y a des abus ou des parents intolérants, le travail revient aux policiers ou aux travailleurs sociaux d’intervenir.

Mais les défenseurs de ces alliances disent que le droit à la religion ne doit pas primer les droits fondamentaux des jeunes gais, lesbiennes et transgenres.

Em Lamache du groupe FrancoQueer dit qu’il s’agit d’une question de droit fondamental : « La liberté de religion n’est pas au-dessus de la liberté d’expression de genre, de diversité sexuelle ou de l’identité de genre de quelqu’un. Une école religieuse a tout à fait le droit d’enseigner la religion, mais elle ne peut pas enlever d’autres droits à des groupes marginalisés ».

Il ajoute que ces alliances sont, pour certains jeunes dont les familles ne veulent pas accepter leur orientation sexuelle des espaces cruciaux pour vivre ouvertement.

L'audience est surveillée de près par les défenseurs LGBTQ.

Kristopher Wells, professeur adjoint à la faculté d'éducation de l'Université de l'Alberta, dit qu'il s'inquiète du fait que certains des arguments avancés mercredi soient les mêmes que ceux qui ont été entendus lors du débat sur la légalisation du mariage entre conjoints du même sexe.

Il s’inquiète de l’impact sur les jeunes homosexuels.

« Je suis préoccupé par la rhétorique et les dommages que cela va causer aux jeunes LGBTQ qui entendent ces stéréotypes ridicules et dépassés », lance-t-il.