Un texte de Barbara Gorrand

Si, au menu de cette réunion, 18 points administratifs étaient à l'ordre du jour, la question politique de la restructuration du BEF était dans tous les esprits.

Comme l’a résumé à l’issue de la rencontre le président de la commission, Bernard Lesage, ce dossier particulier et inattendu a mobilisé toute l’énergie des commissaires de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM).

« C’est un sujet qui a pris beaucoup de temps à la Commission scolaire et à notre administration, a-t-il expliqué. Mais, malgré la difficulté d’avoir perdu le poste de sous-ministre adjoint francophone, nous avons pu créer cette concertation avec tous nos partenaires en éducation française. C’est de cette dynamique qu’est né le Forum en éducation, ce qui n’avait jamais eu lieu par le passé. »

Au moment de se séparer pour les congés d’été, les commissaires savaient que ce dossier occuperait encore une part importante des inquiétudes de toute la communauté à la rentrée prochaine.

« Énormément de travail »

« On espère avoir des résultats qui vont répondre à ce que la communauté a fait entendre, à travers le rapport remis au ministre de l’Éducation, poursuit Bernard Lesage. Mais lorsqu’on parle de restructuration du berceau au postsecondaire, on sait qu’il y a énormément de travail à faire et que cela va se poursuivre tout au long des prochaines années. »

À ce dossier capital pour l’éducation en français au Manitoba s’ajoute celui des infrastructures, devenues trop étriquées pour accueillir l’ensemble des élèves qui souhaitent intégrer la DSFM.

Les commissaires scolaires s’attendent donc à une rentrée très studieuse en septembre prochain.