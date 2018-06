« Certains prennent de l’ampleur, mais la plupart sont relativement petits », explique l’agent d’information sur les incendies, Kevin Skrepnek.

Il souligne qu’aucune alerte d’évacuation n’a été lancée et qu'aucune communauté n'est menacée pour le moment.

Le feu le plus important est situé à 15 kilomètres à l’ouest de Burns Lake. Il recouvre 90 hectares et la fumée est visible à partir de l’autoroute 16.

Il fait plus chaud que d'habitude

La Colombie-Britannique connaît une importante vague de chaleur depuis le début de la semaine, ce qui a asséché les forêts. Des températures jusqu’à 12 degrés Celsius au-dessus des moyennes habituelles pour la mi-juin ont été enregistrées dans certaines régions.

« Si le temps continue d’être aussi chaud et sec entre aujourd’hui et la fête du Canada, cela aura un impact sur l’activité des feux de forêt », affirme Kevin Skrepnek.

Il rappelle aux gens d’être prudents pour limiter le risque d’incendie.

Avec des jours comme aujourd’hui, où 50 à 60 feux sont déclenchés par des causes naturelles, la dernière chose que nous souhaitons est d’avoir à combattre un feu causé par l’humain, qui aurait pu être évité. Kevin Skrepnek, agent d'information du Service de lutte aux incendies de forêt de la Colombie-Britannique

Selon Kevin Skrepnek, les feux allumés par la foudre mercredi ne sont pas comparables à ceux de l’été dernier. Le 7 juillet 2017, plus de 142 incendies s’étaient déclarés en Colombie-Britannique.

Il soutient que les températures plus fraîches du début du mois de juin devraient permettre de limiter les dommages pour quelque temps.

Le mois dernier, Ressources naturelles Canada prévoyait que le risque d’incendie serait particulièrement important dans les Prairies en juin et juillet, pour se déplacer par la suite vers la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon plus tard dans la saison.