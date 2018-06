La commission, qui a tenu des consultations publiques au cours des dernières semaines, a maintenant tout en main pour faire ses recommandations.

La commission avait reçu comme mandat de voir s’il y a lieu de changer la réglementation municipale en ce qui a trait aux lieux de distribution, de consommation et de production du cannabis. Elle devra aussi décider si elle entend aller plus loin que ce que prévoit la loi 157, qui établit notamment les distances à respecter entre les lieux de distribution et différents établissements, comme une école.

Sa présidente, Renée Amyot, préfère attendre le vote du conseil pour dévoiler les résultats de cette consultation. Elle indique toutefois qu’elle n’a pas été surprise par les points de vue recueillis lors de cette démarche.

Avec les informations de Nathalie Tremblay