En entrevue à RDI Économie, Mme Freeland rappelle que la réplique d’Ottawa aux tarifs douaniers imposés aux produits canadiens se décline en trois parties : l’imposition de tarifs du côté canadien, une contestation légale devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et, enfin, un « soutien de l’industrie ».

On est en train de discuter de la manière de soutenir l’industrie et les travailleurs. C’est une discussion que nous avons avec la province du Québec. Chrystia Freeland

La ministre indique avoir parlé avec la vice-première ministre du Québec, Dominique Anglade, et qu’elle compte faire de même avec les représentants de l’industrie de l’aluminium. Elle insiste sur l’importance de soutenir l’industrie « comme nous avons fait avec l’industrie forestière », précise-t-elle au micro de Gérald Fillion.

La ministre canadienne des Affaires étrangères maintient que l’imposition de ces tarifs douaniers par les États-Unis est « une décision injuste et illégale ». Ces tarifs sont aussi néfastes pour les consommateurs américains et pour les entreprises américaines. « Ce que nous voulons est dans l’intérêt des États-Unis », soutient Chrystia Freeland.

Depuis le 1er juin, le Canada, le Mexique et l'Europe ne sont plus exemptés des droits d'importation de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium, imposés pour la première fois en mars par l'administration Trump.