Un texte de Camille Gris Roy

Deux grands tracés ont été identifiés par la Ville pour ce projet, qui reliera le centre-ville de Winnipeg à l’Est, vers le quartier Transcona : l'un passe au nord de la rivière Rouge par le quartier Point Douglas, et pourrait inclure le pont Louise. L'autre passerait plus au sud par Saint-Boniface, sur le boulevard Provencher.

« Au début, on avait une toile d’araignée de trajets différents, et on a réduit le champ », explique Bjorn Radstrom, responsable des services de développement du transport à la Ville.

Les deux trajets principaux proposés : au nord, une option qui passe par Point Douglas, notamment sur l'avenue Higgins. Au sud, une option par le boulevard Provencher à Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

C’est l’option Provencher qui semble avoir suscité le plus de commentaires lors de portes ouvertes au centre communautaire Notre-Dame mercredi après-midi.

Hubert Bergeron estime carrément que cela « détruirait le quartier ». « Moi, j’habite Saint-Boniface depuis ma naissance, et ça fait des décennies qu’on essaie de remonter les affaires ici pour que le public puisse se détendre, acheter des choses, aller au restaurant : et la rue Provencher c’est un gros morceau de Saint-Boniface. »

« En ce moment, poursuit-il, il y a trop de bruit, toutes les boutiques ont des difficultés, il n'y a pas de stationnement et les camions passent constamment. »

Ajouter une ligne d’autobus en surplus de toute la circulation qui se passe, c’est un non-sens. Hubert Bergeron, habitant du quartier de Saint-Boniface

Lucienne Loiselle est du même avis. « Ça va augmenter la congestion sur le pont Provencher qui est déjà rempli, le bruit, la pollution, détruire nos arbres... »

Elle regrette qu’une autre option, présentée aux phases préliminaires de consultations, et qui passait par le nord de Saint-Boniface par le parc Whittier en suivant la voie ferrée, n’ait pas été retenue.

Réal Rioux aurait aussi voulu que cette option soit conservée. Maintenant, il privilégie le tracé plus au nord. « Notre argent serait mieux servi à Point Douglas parce qu’il y aurait plus d’options à redévelopper ces terrains-là avec des bâtiments de haute densité, plus de commerces, etc. »

« Je trouve que le boulevard Provencher est bien satisfait avec le type d’autobus que nous avons maintenant. Le “rapid transit” c’est surtout pour améliorer les temps et ça serait comme se servir de Saint-Boniface comme un raccourci. »

Certains résidents considèrent qu'il y a déjà trop de circulation sur le boulevard Provencher. Photo : Radio-Canada/Gilbert Rowan

Pour l’instant, la Ville n'est pas au stade de décider à quoi, concrètement, ce projet ressemblerait s'il passait par le boulevard Provencher (une voie sur le terre-plein, ou sur la rue déjà existante?). Il s'agit uniquement de choisir un trajet général.

« Il y a encore de nombreuses possibilités pour ce qui est de comment on reliera les différentes sections, jusqu’où ça ira et à quoi ça rassemblera », souligne Bjorn Radstrom

On ne veut pas juste savoir quelle est la préférence des gens : on veut savoir le pourquoi. Bjorn Radstrom, responsable des services de développement du transport en commun de la Ville de Winnipeg

Vision à long terme

D'autres étaient plus partagés dans leurs commentaires. « Je pense que la Ville a fait ses devoirs en consultant le quartier et je suis enthousiaste à l’idée. Winnipeg a besoin de ce genre de projets pour grandir et sortir des modèles des années 70 », lance Robyn Dyck, qui a noté des avantages et des inconvénients pour les deux tracés.

« Je me déplace beaucoup à vélo et à pied et je pense que si ça venait sur Provencher, ça serait plus faisable pour moi de prendre l’autobus, donc ça serait bien. Mais je comprends aussi les inquiétudes pour ce qui est des arbres, du trafic. »

L’important, c'est que la conception finale conserve l’histoire du quartier, mais soit aussi tournée vers le futur […]. On ne peut pas juste penser à aujourd’hui, il faut penser à long terme. Robyn Dyck, résidente de Saint-Boniface

Elle aimerait voir aussi, en complément, des infrastructures de transport actif comme des pistes cyclables : un élément qui fait déjà partie des plans précise Bjorn Radstrom. « C’est une politique officielle de la Ville : on doit améliorer l’environnement pédestre et construire des voies pour les vélos le long des projets de transport rapide. »

Bjorn Radstrom est le responsable des services de développement du transport pour la Ville. Photo : Radio-Canada/Gilbert Rowan

« Ce n’est pas un seul élément qui nous amènera à choisir une option, mais toutes ces petites choses », résume-t-il.

Pour l'instant, il n’y a pas de coûts estimés ni d’échéanciers pour ce projet. La Ville prévoit qu’un tracé sera choisi d’ici la fin de l’année et sera alors présenté au conseil municipal. Il y aura aussi d’autres consultations publiques.