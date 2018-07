Des lieux et des lettres est une série de rencontres avec des auteurs francophones de l'Ouest. Sous forme d'entretien accompagné d'une « visite guidée », découvrez leur parcours, leurs écrits et leur attachement à leur quartier, leur ville ou leur région.

Josée Thibeault, en quelques mots

Artiste multidisciplinaire, Josée Thibeault déploie son talent de dramaturge, de comédienne, de metteure en scène et de directrice artistique depuis plus de 20 ans, tout en explorant le terreau fertile de la création parlée (spokenword). On lui doit la réalisation d’un documentaire pour l’Office national du film (Le mall), une chronique cinéma à la radio de Radio-Canada pendant 12 ans et, depuis 2000, une collaboration au collectif d’humour Le Rire.

Née à Trois-Rivières, au Québec, Josée Thibeault plante ses racines à Edmonton d’abord en 1994, puis de nouveau, en 2015. Son parcours est ponctué de récompenses, notamment le Prix d’excellence en création artistique Sylvie Van Brabant (2012), le Prix d’excellence IMPACT (2011) et diverses bourses d’études. En novembre 2017, Josée Thibeault a présenté un extrait de La fille du facteur dans le cadre des lectures publiques À voix haute, à L'UniThéâtre.

Josée Thibeault à l'automne 2017, pendant une séance de travail avec Brian Dooley, alors directeur artistique de L'UniThéâtre. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Dans les mots de Josée Thibeault

Quand on n’a plus la mémoire, on est qui? On est des êtres très beaux, dans le moment présent, mais éphémères. Josée Thibeault

Remonter le temps pour mieux vivre le présent, voilà la quête déambulatoire qu'entreprend Josée Thibeault dans La fille du facteur. Tel le fil d'Ariane, ce nouveau texte dramaturgique trace le sillon d'une vie et d'une identité, entre le Québec d'hier et l'Alberta d'aujourd'hui.

Voici L'exil, un extrait de La fille du facteur :

J’ai retrouvé le plaisir et l’aspect guérisseur et créatif de la marche à Edmonton

J’ai marché, j’ai marché

J’ai marché cette ville

J’ai rêvé ma vie et puis je l’ai créée

Il y avait de la place pour moi ici

Il y avait de la place pour tout le monde ici

Alors je suis restée

(...)

Il y a ces lieux où l’on habite

Et il y a ces lieux qui NOUS habitent

Josée Thibeault en train d'écrire dans un café d'Edmonton Photo : Radio-Canada/Brent Roy

Symboliquement, Edmonton est une ville où on peut recommencer à zéro. Où on peut se réinventer. C’est une page blanche, en quelque sorte. C’est comme une petite renaissance. Josée Thibeault

Josée Thibeault... au pied de la lettre!

Quelle est la dernière lettre que vous avez écrite à la main?

« Je ne m’en souviens pas. J’en ai un peu honte! C’est là qu’on voit qu’on est rendu à une époque courriels, textos et réseaux sociaux… »

Qu’aimeriez-vous recevoir dans votre prochaine livraison de courrier?

« Une carte de ma mère. »

Écrivez-vous le nom et l’adresse du destinataire en lettres cursives ou moulées?

« J’adore écrire en lettre attachées; j’ai quand même une assez belle main d’écriture! »

Gardez-vous des timbres dans votre porte-monnaie ou les achetez-vous à la pièce?

« J’ai toujours des timbres épinglés sur mon petit babillard, à côté de ma table de travail. »

Si vous étiez factrice...

Josée Thibeault en novembre 2017 Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Auriez-vous peur des chiens?

« Non! J’adore les chiens… et je pense que les chiens m’aiment aussi. J’ai le tour avec les animaux. »

Quel serait le poids maximum de votre sacoche de courrier?

« Oh boy! Je ne serais pas une très bonne factrice! Je n’ai pas les épaules très très solides. Je ferais des petites "batches" et des aller-retours. »

Quelle chanson vous entendrait-on fredonner en livrant le courrier?

« Je suis dans une passe Charlotte Gainsbourg, son dernier album, Rest. Un album qui parle de deuil, celui de sa soeur et de son père. Je l’ai écouté beaucoup cet hiver. Alors, je fredonnerais sûrement Odalisque. »