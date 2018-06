Un texte d'Omayra Issa

Environ 5000 personnes sont attendues au parc Victoria, à Saskatoon, pour célébrer à la fois les cultures autochtones et les efforts en vue de la réconciliation.

« C'est une façon d’éduquer les gens, d’apprendre un peu plus sur la réconciliation, sur l'histoire des pensionnats autochtones, d'honorer les anciens pensionnaires et de célébrer les cultures autochtones », explique le directeur de la réconciliation et des partenariats communautaires au Bureau du commissaire aux traités de Saskatoon, Rhett Sangster.

Pour une troisième année consécutive, une marche de deux kilomètres pour la réconciliation aura lieu.

Quelque 80 organisations ont participé à la mise sur pied de cet évènement au cours des deux derniers mois. Les activités commenceront à 9 h 30 à Saskatoon. Les participants sont invités à porter leurs vêtements traditionnels.

Le parc Waneskewin, près de Saskatoon, sera également le théâtre de différentes activités culturelles de 10 h à 16 h. La Madame Univers et Autochtone Ashley Callingbull et le groupe ottavien A Tribe Called Red, connu pour ses rythmes mélangeant l'électronique et la musique traditionnelle autochtone, seront sur place.

Par ailleurs, la Ville de Regina et des organismes communautaires invitent les résidents de la capitale à assister aux célébrations de la Journée, qui se dérouleront au parc Victoria à partir de 9 h.

La journée nationale des peuples autochtones célèbre la diversité culturelle et les réalisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis.