Un texte de François Le Blanc

Le Comité organisateur de la Finale des Jeux de l’Acadie (COFJA) est dans la dernière ligne droite avant de recevoir les 1400 participants et accompagnateurs des quatre provinces de l’Atlantique.

Les gros morceaux du casse-tête sont en place, mais il reste une série de petits détails à faire , mentionne Marc Allain, président du COFJA de Miramichi.

On est à la course pour préparer les locaux, aménager la centrale administrative, le logement des athlètes, etc. Il faut attendre la fin de l’année scolaire, vendredi, car les Jeux utilisent les écoles de la région.

Pour le reste, tout semble en place. Le COFJA 2018 a atteint son objectif de 600 bénévoles et le financement est complété. On a eu un excellent soutien exceptionnel de la communauté, tant de la ville que des commanditaires locaux , se réjouit M. Allain.

Une couleur régionale

Le Centre scolaire communautaire Beausoleil, le chef-lieu des francophones à Miramichi, sera la plaque tournante des Jeux de 2018. On utilisera aussi les écoles du district scolaire anglophone, comme Miramichi Valley High, pour accueillir les compétitions sportives et culturelles.

Les artistes de la délégation de Kent seront à l’honneur pour les cérémonies d’ouverture et de fermeture : Lisa LeBlanc de Rosaireville, Christian Kit Goguen de Saint-Charles, et George Paul de Metepenagiag.

D’ailleurs, le COFJA veut intégrer les quatre peuples fondateurs de la région dans les Jeux : les Acadiens, les Premières nations, les Écossais et les Irlandais.

On veut que ce soit les Jeux de la Miramichi , explique Marc Allain, en faisant référence à la grande région qui va de Rogersville à Néguac.

On ne peut pas raconter l’histoire de l’Acadie à Miramichi sans parler de celles des Micmacs ou des Écossais et des Irlandais. Nos ancêtres sont enterrés les uns à côté des autres Marc Allain, président du COFJA de Miramichi

Pour le président, c’est aussi l’occasion de démontrer que la collaboration du passé se reflète présentement. Ce sont des piliers de la région .

Des aliments locaux

Les repas servis aux délégations seront composés à 75 % de produits du Nouveau-Brunswick. Le tout est coordonné par le chef cuisinier du Centre scolaire communautaire, Patrick Mills.

Par exemple, les tomates de nos lasagnes ont été achetées à Acadieville et le boeuf, à Miramichi , explique Marc Allain. On pense que des Jeux comme ceux-ci commencent par une alimentation saine et qui démontre un épanouissement régional.