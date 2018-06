Lethbridge

Les airs du chansonnier québécois Frank Robert rythmeront l’événement organisé vendredi au parc Pavan, entre 17 h et 20 h. Au programme : maquillage, volley-ball, jeu de fer à cheval et funambulisme.

Bonnyville

L'Association canadienne-française (ACFA) régionale de Bonnyville Cold Lake vous invite à une Party Poutine, samedi, de 15 h à 21 h. Un événement bilingue où les petits et les grands amateurs de poutine pourront se régaler de frites, de fromage en grains et de sauce brune. Les festivités auront lieu à l’École des Beaux-Lacs.

Une poutine Photo : iStock

Jasper

Apportez votre tente et vos grillades pour passer la nuit de la Saint-Jean au camping Whirlpool, dans le parc national de Jasper. En prime, un jam de musique sera organisé avec les Stones Mountaineers en soirée, et de nombreuses animations seront offertes aux enfants pendant la journée. Le camping est gratuit dès 15 h, samedi. Le retour est prévu pour le lendemain à 11 h.

Calgary

Rendez-vous samedi dès 13 h, à la Cité des Rocheuses, pour fêter la Saint-Jean en famille ou entre amis. Au programme : mini-ferme, musique, jeux gonflables, entre autres activités récréatives.

La Cité des Rocheuses à Calgary Photo : Radio-Canada

Edmonton

Dimanche, les activités commenceront dès 16 h dans la capitale, où des performances artistiques, des jeux et du maquillage pour les enfants seront offerts au Centre de ressources des familles militaires de la garnison d’Edmonton.

En soirée, c’est une programmation culturelle qui vous attend entre 18 h et 23 h à l’Assemblée législative. Isabelle La Wonderful ouvrira le bal avec ses tours de magie, suivie de Daniel Gervais, le meilleur violoneux canadien en titre. Le groupe Le Fuzz montera ensuite sur scène pour reprendre de grands succès de la chanson nationale. Et la soirée se terminera en beauté avec le collectif Franco Party.

Sexsmith

C’est à la Vie en Rose, sur le terrain de la ferme de Linda Beaudet et Marie Chailler-Monfette, que l’ACFA de Grande-Prairie organisera son barbecue et son feu de la Saint-Jean, samedi à partir de 16 h 30.

Red Deer

C’est à l’espace vert du Red Deer Museum + Art Gallery que se tiendra un pique-nique, dimanche, pour célébrer la culture francophone et métisse. À cette occasion, le musée offrira des visites guidées de l’exposition intitulée The Writing on the Wall: Works of Dr. Joane Cardinal-Schubert, RCA.

Canmore

Dimanche, l’ACFA régionale de Canmore offre un spectacle au Drake Public House à 21 h, mettant en vedette le groupe Les dépaysés.