Le Canada's Farm Progress Show a commencé, mercredi, à Regina. De nombreux fermiers présents sur place ont déclaré qu'il est important pour eux de s'informer et de comprendre l'agriculture de demain, dans un monde qui est en constant changement.

Un fermier originaire de la Saskatchewan a déclaré qu'il prend part à l'événement pour une sixième consécutive.

Il a expliqué qu'il y participe pour apprendre de nouvelles choses, mais surtout pour tisser des liens avec de nouvelles personnes qui comprennent sa réalité, en tant que fermier.