Pour combler les postes laissés vacants par le départ d'une cinquantaine d'employés qui se sont trouvé un nouvel emploi à la suite du sinistre, le restaurant a tenu, mardi, une journée de recrutement au cours de laquelle une vingtaine de candidats potentiels ont répondu à l'appel.

On sait que ce ne sera pas évident. Normalement, quand les jeunes terminent l'école ils se cherchent un emploi pour les jours qui suivent. Nous, on ouvre qu'à la fin juillet. Caroline Proulx, propriétaire du restaurant St-Hubert de Magog

En plus de la réouverture tardive de la salle à manger du restaurant, l'établissement, comme bien d'autres au Québec, doit faire face à une pénurie de main-d'oeuvre. Selon les données de l'Association des restaurateurs du Québec, 50 % des emplois en restauration sont occupés par des gens de moins de 25 ans alors que les travailleurs de cette tranche d'âge se font de plus en plus rares.

« C'est le groupe d'âge qui va le plus réduire en nombre au cours de la prochaine décennie. C'est clair qu'il faut aller chercher de la main-d'oeuvre vers des clientèles de travailleurs non traditionnels », mentionne François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association des restaurateurs du Québec.

Cette pénurie de main-d'oeuvre affecte aussi d'autres chaînes de restauration de la région qui ont dû réduire leurs heures d'ouverture.