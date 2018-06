Un texte de Dominic Brassard, de l'émission Le 15-18

« Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très gros. C'est sûr que tout le monde était vraiment content. Ma famille pleurait de joie », confie Jakob Flamand à propos de la journée où il a été repêché, le 2 juin dernier.

« Quand on a su qu'il avait été repêché, nous étions tellement fiers, s'exclame le chef de la communauté atikamekw de Manawan, Jean-Roch Ottawa. Jakob, c'est une réussite. Je pense qu'il va faire rayonner la nation atikamekw partout où il va aller! »

Le gérant du centre sportif de Manawan, Donald Moar, partage cette fierté. « C'est notre vedette et c'est un grand joueur », lance-t-il. Il raconte que Jakob Flamand a été accueilli par une foule d'une centaine de personnes à Manawan au retour du repêchage. « Ils attendaient Jakob avec des pancartes! Puis ils ont fait la parade ici au village. Tu entendais les klaxons d'autos partout aux alentours. »

Des jeunes accueillent Jakob Flamand, un Atikamekw de Manawan repêché dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Photo : Radio-Canada/fournie par Jolyane Flamand

Pour les parents du jeune hockeyeur, la poussière n'est pas encore tout à fait retombée. « On a encore des émotions à entendre son nom au repêchage à la LHJMQ! Ça a été une belle surprise », raconte Jean-François Flamand, père du jeune athlète, visiblement encore sous le choc.

Sa mère Jolyane Flamand croit que Jakob servira de modèle dans la communauté. « Il y a plusieurs jeunes qui sont venus ici pour l'accueillir et même pour des autographes », dit-elle en riant.

Persévérance, travail et talent

Jakob Flamand a chaussé ses premier patins à 2 ans. À 4 ans, il jouait déjà au hockey. À l'âge de 12 ans, il a été obligé de quitter Manawan pour s'établir en ville afin de s'entraîner avec des équipes de son niveau. Son but : jouer un jour pour le Lightning de Tampa Bay, dans la Ligue nationale de hockey.

« Il a été très chanceux, affirme Donald Moar, gérant du centre sportif de Manawan, à propos du jeune athlète. Les parents et les grands-parents travaillaient. Il avait un peu d'aide. »

M. Moar explique comment Jakob s'est adapté quand il a dû quitter Manawan pour progresser dans son sport. « Il a commencé très jeune à aller jouer en ville à Saint-Gabriel-de-Brandon ou à Joliette. Il est resté avec des amis québécois en ville, chez des parents. C'est là qu'il a commencé à s'habituer à vivre en ville », raconte-t-il. Quitter sa communauté, « c'est très dur pour un autochtone », poursuit M. Moar. « J'en connais, du monde qui n'oint pas pu continuer », laisse-t-il tomber.

Les parents de Jakob Flamand, et leur fils, Jaymes. Photo : Radio-Canada/Dominic Brassard

Un point de vue que partagent les parents du jeune hockeyeur. « Au début, ça a été difficile pour lui de quitter Manawan », dit sa mère. « Mais on le connaît, ajoute son père. C'est un joueur de hockey passionné. C'est ça qui lui a permis de partir de Manawan. »

Un modèle

Aux yeux du directeur de l'école secondaire de Manawan, Sakay Ottawa, Jakob Flamand peut inspirer d'autres jeunes de la communauté. D'abord, le jeune homme poursuit ses études, et il a de grandes ambitions.

Actuellement à Manawan, seul un jeune sur cinq obtient son diplôme d'études secondaires.

Pour Jean-Roch Ottawa, il est clair que cet accomplissement a une influence positive sur les jeunes de la communauté. À preuve, dit le chef, de nombreux adolescents ont accueilli le hockeyeur à Manawan. « On voyait l'éclat dans les yeux de ces jeunes-là parce qu'ils voyaient en Jakob un modèle », croit-il

À Manawan, le hockey est sans contredit le sport le plus populaire. D'ailleurs, de nombreux Atikamekws sont partisans du Canadien de Montréal.

À son inauguration en décembre 2013, l'aréna de Manawan comptait 350 inscriptions au hockey mineur, sur une population totale de 2200.

La pratique de ce sport a même permis de diminuer les méfaits dans la communauté, selon le chef de Manawan. « Les jeunes sont restés tranquilles, [et ils font] moins de vandalisme, dit Jean-Roch Ottawa. Avant l'aréna, il y avait beaucoup de flânage. Ça a réglé bien des problématiques qu'on avait avec des jeunes. ».

C'est aussi ce que remarque Donald Moar. « Même la police une fois était venue me voir et m'avait dit qu'on ne voyait presque plus de jeunes se promener le soir tard! »

Pour le directeur de l'école secondaire, l'ouverture de l'aréna à Manawan, combinée à la popularité du hockey, pourrait permettre la création d'un éventuel programme sport-études. « On a un aréna depuis quelques années, puis on voudrait l'exploiter le plus possible au bénéfice de nos jeunes et pour tout le monde de la communauté », explique Sakay Ottawa.

Le repêchage de Jakob Flamand pourrait peut-être remettre un tel projet sur les rails. En attendant, le joueur de hockey se prépare au camp d'entraînement des Wildcats, qui aura lieu le 16 août.