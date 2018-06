Un texte de Barbara Gorrand

Lorsqu’il est arrivé au Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) en 1988, David Dandeneau n’avait des campagnes de financement qu’une vague expérience.

« J’avais coordonné un peu quelque chose de similaire pour la construction de l’Accueil colombien, la résidence pour aînés, se souvient-il. Mais là, c’était bien différent et il fallait s’inscrire dans le temps. »

Arrivé avec le titre de directeur du Bureau de développement, David Dandeneau s’est donc donné pour première mission… de constituer un bureau.

« Le Collège s’attendait sans doute à ce que j’aille frapper aux portes pour ramasser de 20 $ en 20 $, sourit-il encore aujourd’hui. Mais je me suis renseigné. J’ai vu que l’Université McGill offrait un cours concentré sur les campagnes de financement, et j’ai demandé à pouvoir y participer. À mon retour, j’étais mieux préparé à lancer ce que les anglophones faisaient depuis longtemps : un réseau d’anciens élèves. »

Car à l’époque, toute la difficulté pour le CUSB est de parvenir à se détacher de la tutelle de l’Université du Manitoba.

« C’était un peu gauche, parce que nos anciens se faisaient solliciter par l’Université du Manitoba, et quand on arrivait derrière, ils nous répondaient: “Mais on a déjà donné”. Alors, il fallait qu’on se trouve une niche », se remémore David Dandeneau.

Bref rappel historique Créé comme une école d’enseignement du latin en 1818, le Collège universitaire de Saint-Boniface participe, en 1877, à la fondation de l’Université du Manitoba, à laquelle il sera affilié pendant des années par la suite. Il faudra attendre 2011 pour que l’établissement devienne l’Université de Saint-Boniface.

Par des actions de sensibilisation, des petits événements médiatisés, le Bureau de développement parvient à rejoindre la communauté des anciens étudiants et des amis de l’établissement.

Et en 1993, après quelques années de rodage et une campagne au long cours, le Collège lance officiellement sa première campagne annuelle de financement, associée à un fonds de dotation.

Une image d'archives présentant David Dandeneau lors de la première campagne annuelle de financement du Collège universitaire de Saint-Boniface, en 1993. Photo : Radio-Canada

« Les étudiantes et les étudiants ont décidé de cotiser une petite partie sur leurs frais de scolarité, le personnel a posé un geste, et nous avons eu des commanditaires privés. Les campagnes annuelles étaient enfin lancées. »

En parallèle, David Dandeneau continuait sa recherche d’anciens élèves.

Séduire les donateurs

« Dans les archives, raconte-t-il, j’ai trouvé la trace d’un ancien du Collège qui s’était présenté un jour à l’accueil pour faire un don de 5000 $. Comme je préparais aussi des collectes pour les projets en capital tous les cinq ans, je me suis dit que ce serait une bonne chose de le rejoindre. C’était quelqu’un de Toronto, qui s’appelait Marcel-André Desautels. »

David Dandeneau se lance alors dans une campagne de séduction auprès de celui dont le nom orne aujourd’hui l’un des bâtiments de l’Université de Saint-Boniface.

« Je l’ai appelé pour sa fête, il était tout surpris. Puis je lui ai envoyé chaque année un panier souvenir, avec des photos. J’ai accompagné Daniel Lavoie qui chantait dans Notre-Dame-de-Paris à Toronto, et nous avons convié M. Desautels à boire un verre après le spectacle. Nous l’avons invité à jouer au golf, je lui ai proposé de chanter sur l’Album du siècle, le projet de financement pour l’an 2000… Ça prend tout ça, pour constituer un réseau! »

Ce dévouement se révèle payant puisqu’à son départ, en 2006, le fonds de dotation mis en place par David Dandeneau affiche 8,5 millions de dollars.

Et aujourd’hui ?

Louis St-Cyr, actuel directeur du Bureau de développement et des communications de l’USB, poursuit la mission engagée par David Dandeneau.

La dernière grande campagne en capital s’est étendue de 2009 à 2011. Elle a permis de récolter 18 millions de dollars pour financer la construction du pavillon Marcel-A.-Desautels. Les campagnes de collecte annuelles se poursuivent.

En 2009, Louis St-Cyr, le directeur du Bureau de développement et Raymonde Gagné, la rectrice de l'Université, lancent la campagne de financement en capital Vision. Photo : Louis St-Cyr/Université de Saint-Boniface

« En 25 ans, nous avons collecté plus de 24 millions de dollars dans le cadre des campagnes annuelles, détaille Louis St-Cyr. Évidemment, il faut regarder cela à la dimension de notre université et de notre communauté, mais notre province est la plus généreuse du Canada au prorata du nombre d’habitants et cela se vérifie dans les dons. »

Pour l’année 2017-2018, la campagne annuelle a permis de récolter près de 800 000 $. Grâce aux intérêts générés par le fonds de dotation, l'Université a redistribué 536 000 $ en bourses d’excellence ou bourses de soutien financier.

« C’est sans doute la plus belle fierté, conclut Louis St-Cyr. Celle d’avoir réussi à développer une culture philanthropique au sein de l’USB. »