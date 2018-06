Éric Lapointe, atteint d’une laryngite depuis quelques semaines, n’aura pas récupéré à temps pour participer à l'évènement.

Son ami, l’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré a accepté de le remplacer. Il sera sur scène tout juste après la prestation du Néo-Brunswickois Roch Voisine.

La programmation 100 % francophone du 24 juin est complétée par les Franco-Ontariens Carole Champagne, Céleste Lévis et LGS - Le Groupe Swing.

Le festival Stars and Thunder se poursuivra jusqu’au 1er juillet avec notamment des prestations de Bryan Adams, les Beach Boys, Sloan et Our Lady Peace.