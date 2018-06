Un texte de Pascale Fontaine

Inspiré d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, le personnage d’Aliss abandonne à 18 ans la quiétude de sa banlieue pour vivre sa liberté en ville, sauf qu’elle atterrit dans un quartier qui n’existe pas, où elle croisera d’étranges personnages.

« De tous mes romans, s’il y a en a un qui peut faire un roman graphique avec les excès que ça peut permettre – les angles, les personnages très typés, parce qu’on est dans un univers entre la réalité et la fantasmagorie – c’est Aliss », estime Patrick Senécal dans une vidéo sur le site de sociofinancement Ulule.

Jeik Dion, qui a signé les adaptations d’Amos Daragon et de Turbo Kid, compte d’ailleurs exploiter cette ambivalence en jouant avec la forme, loin des cases bien délimitées de la bande dessinée traditionnelle. Son coup de crayon qui puise tant dans le comics que le manga pourrait rendre l’atmosphère de l’histoire encore plus sombre.

Comme faire un film là-dessus [serait] très compliqué au Québec, le roman graphique va nous permettre d’aller jouer dans des zones visuelles qu’on aurait aimé faire avec un film. Patrick Senécal, auteur d'Aliss

L’écrivain a vu nombre de ses écrits – comme 5150, rue des Ormes, Les Sept Jours du talion – être transposés au grand comme au petit écran.

La roman graphique qui fera 200 pages se tiendra loin des cases rigides de la BD traditionnelle. Photo : Courtoisie/Studio Lounak

Appel aux internautes

Cent mille dollars : c’est le montant que vise le Studio Lounak pour la réalisation de ce projet. Environ 40 % iront aux auteurs, notamment à Jeik Dion qui passera plus d’un an et demi à sa table à dessin. Près de la moitié ira dans l’édition et la production d’un livre de 200 pages.

Pour l’heure, les préventes vont bon train. L’équipe a atteint le tiers de son objectif en moins de 72 heures. Mais l’éditeur Gautier Langevin est catégorique : si moins de 1000 albums ne trouvent pas preneur d’ici le 15 juillet, Aliss ne verra pas le jour.

Pourquoi alors ne pas avoir fait appel à des programmes de subventions? « Les subventions à la création sont souvent très pratiques, indique Gautier Langevin. Malheureusement il y a très peu d'élus chaque année. Et comme les lecteurs de Patrick Senécal semblaient prêts pour ce genre de campagne, nous avons osé l'expérience. »

Jusqu’à maintenant, le Studio Lounak a tenté ce genre de pari à quelques reprises, notamment pour les BD de Turbo Kid, des Mystérieux étonnants et de Homeward. « Et elles ont toutes atteint leur objectif », assure l’éditeur.