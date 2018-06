Un texte de Denis Leduc

Il s'agit seulement du deuxième pont à être sécurisé de la sorte au Québec; le premier étant le pont Jacques-Cartier à Montréal.

La raison en est bien simple : il y a eu une vingtaine de suicides à cet endroit depuis la construction du pont.

Il y avait une problématique récurrente avec ce pont. Il fallait faire quelque chose. À tout prix. Louis-Marie Bédard, directeur général, Centre de prévention du suicide, Bas-Saint-Laurent

Le ministère des Transports a complété l'installation de barrières anti-suicide sur le pont de l'autoroute 20 au-dessus de la rivière Rimouski Photo : Radio-Canada/Denis Leduc

« Je voulais que ça cesse »

C'est la coroner-médecin, Renée Roussel, qui a recommandé l'ajout de ces barrières anti-suicide après avoir enquêté sur trois décès en 18 mois sur ce pont.

Il fallait mettre un terme à cette situation. Transports Québec était aussi préoccupé. Ils ont travaillé à une solution. Ce fut un travail d'équipe. Renée Roussel, coroner-médecin

Gagner du temps

L'efficacité d'un tel moyen dans la prévention du suicide réside dans l'idée d'empêcher le geste au moment où la personne veut le poser.

C'est gagner du temps pour retarder le geste, permettre à quelqu'un d'intervenir, de venir en aide. Louis-Marie Bédard, directeur général, Centre de prévention du suicide, Bas-Saint-Laurent

S'ils ne peuvent faire cela, là, avec un moyen aussi léthal, on a peut-être le temps de les rattraper ailleurs. Et s'ils utilisent un moyen moins fatal, on aura le temps d'intervenir et de les sauver. Renée Roussel, coroner-médecin

Une facture de 786 000 $

L'aménagement des barrières coûtera 786 000 $ au ministère des Transports.

Pour Louis-Marie Bédard, il s'agit d'un investissement qui en vaut la peine. Il dit même que les résultats seront probablement plus positifs que si l'argent avait été investi en prévention, car, dit-il, il y avait une problématique bien réelle avec ce pont.

Ce n'est pas de gaité de coeur que l'on fait cela. [...] Ça envoie aussi un message qu'on a un problème de société. Louis-Marie Bédard, directeur général, Centre de prévention du suicide, Bas-Saint-Laurent

Pour l'avenir

Dans son rapport, la coroner-médecin Renée Roussel recommandait au ministère de revoir ses façons de faire et de prévoir dès la conception des futurs ponts qu'il soit impossible d'en sauter.

Quand vous construisez des ponts, peut-on les concevoir pour qu'ils ne soient pas des tremplins? On verra dans l'avenir s'ils tiendront compte de cette recommandation. Renée Roussel, coroner-médecin

Au ministère, un porte-parole a expliqué que l'aménagement de ces barrières anti-suicide constitue une première pour l'organisme et que d'autres projets du genre sont à l'étude ou font l'objet de réflexion même si aucune décision n'a encore été prise quant à leur éventuelle réalisation.

Quant à la coroner-médecin Roussel, elle se réjouit de la collaboration qu'elle a obtenue pour que ce projet voie le jour et elle conclut que grâce à lui, « on va peut-être sauver plusieurs personnes ».