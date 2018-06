Marc LeMyre - Conseiller dramaturgique, photographe

Marc LeMyre est un poète (publié chez Prise de parole, Sudbury), un auteur dramatique et un photographe qui vit à Toronto depuis 23 ans. Il a travaillé 15 ans comme artiste pigiste pour la radio de Radio-Canada.

Pour Marc LeMyre, Babel-o-drome est d'abord et avant tout un objet théâtral.

Kim Nelson - Comédienne

Née au Chili de parents haïtiens, cette comédienne quadrilingue découvre plusieurs pays dès son enfance.

À travers son parcours, elle développe une passion pour les langues et une empathie pour ceux qui se sentent étrangers , qualités qui imprègnent les personnages qu'elle incarne.

Comédienne polyvalente, Kim œuvre sur les scènes artistiques de Montréal et Toronto tant au théâtre, qu’en jeux vidéo ou à la télévision, et ce, en français, en anglais et en espagnol.

Kim s’investit aussi dans le travail de voix. Parallèlement à son parcours d’actrice, Kim est interprète pour différentes communautés, facilitant les communications entre les nouveaux immigrants et les intervenants communautaires.

Raphael Roter et Bea Labikova - Musiciens et interprètes

Raphael Roter est un éducateur musical, accompagnateur de danse et batteur basé à Toronto.

Dans chacune de ses activités, Raphaël conjugue aventure et imagination et invite les participants à se joindre au plaisir de la création artistique.

Bea Labikova est une saxophoniste et improvisatrice slovaco-canadienne.

Sa musique puise sa source dans son intérêt pour l'improvisation libre, le jazz contemporain et la musique carnatique.

Elle est active sur la scène musicale créative de Toronto en tant que saxophoniste indépendante et membre de Asiko Afrobeat Ensemble, Lila Ensemble et du Quatuor de Saxophones Rhinocéros.

Dominica Merola - Compositrice, auteure, interprète, pianiste

Québécoise d’origine italienne, Dominica est née à Montréal d’un père peintre-sculpteur et d’une mère comédienne.

Après des études à l’école de musique Vincent-d’Indy de Montréal en piano et chant, elle complète sa formation artistique en interprétation théâtrale.

Depuis plusieurs années, elle parcourt le Canada, les États-Unis et l’Europe. Elle séduit son public avec son charisme, sa forte présence sur scène et la virtuosité de son jeu pianistique.

Après une tournée de concerts voix et piano en France et Belgique, elle vient de lancer son spectacle Tango mio d’amour en formule trio.

