Un texte de Martin Toulgoat

Comme les autres membres de la communauté de Gespeg, Stéphane Jeannotte n'habite pas au sein d'une assise territoriale.

Avec les cheveux blonds, les yeux bleus, il brise l'image, souvent clichée, qui est reflétée des Autochtones. Une image qui alimente ses gags avec l’objectif ultime d’éliminer certains préjugés.

Son personnage de Comicmac est né alors qu’il participait à Cégeps en spectacle dans les années 1990.

« J'ai eu l'idée, il y a quelques années, d'apporter ce créneau-là en humour, l'humoriste autochtone, explique t-il. [...] Je n’en connais pas, du côté francophone, au Québec. »

Il dit croire humblement que ses numéros d’humour ont pu, au fil des 20 dernières années, défaire certains préjugés persistants à l’endroit des membres des Premières nations.