Un texte de Manon Globensky

Noureldine Musa Nasraeldine est Darfouri. Il a quitté le Soudan en 1999 pour trouver refuge en Libye. Neuf ans plus tard, il a pris la direction d’Israël, où il habite depuis.

Il a eu la vie dure, passant plus d’un an et demi dans un centre israélien de détention à ciel ouvert dans le désert du Néguev, presque à la frontière de l’Égypte. Le centre de Holot est aujourd’hui fermé.

Il a été incarcéré parce qu’il n’avait pas renouvelé son visa à temps. « La politique de l’État [israélien] était de rendre les Africains misérables pour qu’ils partent d’eux-mêmes », affirme Noureldine.

« Je me souviens d’Abdelazim, qui a été tué au Soudan du Sud. Il m’avait dit : “Je suis en train de mourir à petit feu ici, je pense que c’est mieux de retourner en Afrique, même si je risque d’y mourir plus vite.” »

J’ai été ici 10 ans, et jamais je n’ai pu me projeter dans l’avenir. Je suis en sécurité. Personne ne me pourchasse avec un fusil, mais je suis rassuré et apeuré à la fois. Noureldine

« La peur et la sécurité, c’est la contradiction avec laquelle la majorité des Africains vivent chaque jour », ajoute-t-il.

Noureldine s’en est sorti. À Holot, où il était détenu, les prisonniers pouvaient sortir du centre le jour. Il s’est alors mis à la photographie, ce qui lui a valu l’exposition Waiting, à la galerie Parasite de Tel-Aviv.

S’installer en Saskatchewan

Et il s’est marié avec Gismai, une Darfourie qui habite Moose Jaw, en Saskatchewan, et qui a la citoyenneté canadienne.

Ils se sont rencontrés sur Skype, et le 28 juin prochain, Noureldine s’envolera vers le Canada pour y vivre avec sa femme et leur petite fille.