Un texte de Miguel Lachance

L’Institut des politiques du Nord (IPN), qui mène le projet de recherche appliquée, en évaluera l'efficacité en termes d'augmentation des placements d’immigrants à Thunder Bay.

L’ IPN collabore avec la Société économique de l’Ontario (SEO), qui a embauché un nouveau conseiller en employabilité bilingue, Yaye Peukassa.

M. Peukassa met en relation les nouveaux arrivants avec les employeurs et les organismes communautaires et les guide dans le processus d’immigration.

Il offre également une série de services reliés à l'employabilité, comme la rédaction de CV et la préparation aux entretiens d'embauche.

Le conseiller travaille Thunder Bay et non pas à distance depuis Toronto, donc il comprend bien la réalité du milieu et il peut mieux aiguiller les nouveaux arrivants , explique le directeur employabilité et immigration de la SEO , Guy Lucas.

Guy Lucas (à gauche) a pu constaté que son employé Yaye Peukassa (deuxième à partir de la droite) a déjà établi de bonnes relations avec la communauté francophone de Thunder Bay. Photo : SEO

Selon M. Lucas, Thunder Bay possède tous les ingrédients nécessaires pour que le programme soit un succès.

Thunder Bay est en train d’exploser, de se développer de manière extraordinaire. J’y ai rencontré 43 partenaires et il va y avoir une forte demande de main-d’œuvre qualifiée Guy Lucas, directeur employabilité et immigration pour la Société économique de l'Ontario

Il cite notamment le projet minier du Cercle de feu.

Guy Lucas ajoute que la présence d’une communauté francophone dynamique a pesé dans la balance en faveur de Thunder Bay.

Le grand défi, selon M. Lucas, est de convaincre les immigrants, surtout ceux d’expression française, de choisir Thunder Bay plutôt que Toronto ou Ottawa.

Je fais la promotion de la qualité de vie, de la possibilité de s’acheter une maison, de travailler dans son domaine et de vivre en français , précise-t-il.

Le thème de mon prochain déplacement à Destination Canada sera Thunder Bay : le géant s’éveille. Guy Lucas, directeur employabilité et immigration pour la Société économique de l'Ontario

Thunder Bay et le Nord-Ouest de l'Ontario devront accueuillir 1000 nouveaux arrivants par année pour pourvoir tous les postes. Photo : La Presse canadienne/CBC

« L’immigration francophone bénéficie à tous. C’est une question de bonne intelligence que d’avoir des gens bilingues qui pourront communiquer et faire du commerce avec les francophones des autres provinces. »

L’ IPN et la SEO ont aussi établi un partenariat avec la Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur, la chambre de Commerce de Thunder Bay et la Commission du développement économique communautaire de Thunder Bay.

M. Lucas est confiant que le projet-pilote sera une réussite et qu’il sera probablement étendu à d’autres communautés de la province.