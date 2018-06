Le document a été paraphé par le président du Collège Cambrian, Bill Best et Ron Sarazin, le président du cercle pour l'éducation autochtone.

La signature du protocole d'accord entre le Collège Cambrian et le cercle pour l'éducation autochtone prévoit d'intégrer l'éducation et la culture autochtones sur le campus Photo : Offerte par le Collège Cambrian

Le Collège Cambrian s’engage à intégrer l'éducation autochtone dans ses programmes scolaires et à offrir une formation continue au corps professoral et au personnel sur la culture autochtone, ses traditions et son histoire.

Le collège devra donc appliquer ce qui se trouve dans la Commission de vérité et de réconciliation du Canada.

Environ 16 % des étudiants à temps plein de Cambrian s'identifient comme Autochtones.

En tant que président du cercle pour l'éducation autochtone, je suis fier de participer à la signature de ce protocole Ron Sarazin, le président du cercle pour l'éducation autochtone.

(La ratification) réaffirme l'engagement que nous avons pris dans notre plan stratégique de faire progresser et d'améliorer l'expérience universitaire et culturelle de nos étudiants autochtones , a déclaré M. Sarazin.

Nous croyons que nous avons l'obligation de fournir un environnement d'apprentissage qui inclut et célèbre la culture de nos étudiants autochtones Bill Best, le président du Collège Cambrian