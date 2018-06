Un texte de Julie Tremblay

L'aménagement des nouveaux sites est presque terminé, à quelques jours de l'ouverture officielle. Parmi les 66 nouveaux emplacements, 10 sites de prêt-à-camper, 3 yourtes et 10 chalets ont été construits.

Ce nouveau secteur portera l'offre d'hébergement à plus de 200 emplacements au parc du Bic. Il a été conçu spécialement pour accueillir les familles.

« On va avoir une aire de jeu pour les enfants. Le bloc sanitaire aussi est très familial », explique la directrice du parc, Myriam Lavallée. « Près des douches, on va retrouver un endroit où on peut asseoir le bébé pour l'attacher pendant que le parent prend sa douche pour qu'il soit confortable et en sécurité. Il y a aussi des toilettes un peu plus basses pour les enfants, des éviers plus bas », poursuit-elle.

Les blocs sanitaires ont été aménagés pour être plus accessibles aux familles. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Reconnecter les jeunes à la nature

Depuis que l'accès aux parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) est gratuit pour les 17 ans et moins, une mesure instaurée en 2015, le Parc national du Bic a enregistré une hausse d'achalandage de près de 25 % pour cette tranche d'âge.

Notre stratégie, c'est de faciliter la vie aux familles pour que les jeunes puissent venir se reconnecter en nature, vivre une expérience authentique et bâtir des souvenirs pour qu'ils puissent éventuellement conserver ce lien-là avec la nature. Myriam Lavallée, directrice du Parc national du Bic

La directrice générale du Parc national du Bic, Myriam Lavallée, devant le bloc sanitaire du nouveau pôle Tombolo. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Cet été, le nombre de réservations du secteur Tombolo dépasse déjà les objectifs que s'était fixé la SÉPAQ.

« Pour les chalets, on a un taux d'occupation supérieur à 90 % en juillet et en août. Pour les trois yourtes, on a un taux au-dessus de 80 %. Pour le camping dans le pôle Tombolo, on a un taux d'occupation autour de 70 %, donc ça va très bien », affirme Myriam Lavallée.

Se souvenir du camp Cap-à-L'Orignal

Tel que prévu, la chapelle de l'ancien camp Cap-à-L'orignal a été démolie avec la construction du pôle Tombolo, mais le clocher a été préservé, de même que l'atelier de bricolage, qui sera rénové ultérieurement.

Le clocher de la chapelle de l'ancien camp du Cap-à-l'Orignal a été préservé. Le périmètre de l'ancien bâtiment a aussi été délimité pour souligner son histoire. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Par ailleurs, l'histoire du camp de vacances qui a existé pendant plus de 70 ans sera soulignée sur différents panneaux d'interprétation qui seront installés dans les aires communes.

On est conscients de l'attachement des gens de la région pour le camp de vacances, pour son histoire et ce que ç'a représenté, donc un des objectifs du projet, c'était aussi de pouvoir remettre en valeur l'histoire du camp de vacances. Myriam Lavallée

Le nouveau pôle a été baptisé Tombolo en raison de sa situation géographique. Il est situé sur une langue de terre formée de sédiments qui relie le Cap-à-l'Orignal au continent, ce qui, en géographie, est appelé un tombolo.