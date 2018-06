Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Chaque région du Nouveau-Brunswick tente de trouver des façons de faire face aux changements climatiques, mais la région du Nord-Ouest a voulu en faire un peu plus.

La Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) a donc créé un poste en vue de l’élaboration d’un plan d’action. Ce poste est occupé par Adrian Prado depuis l’automne 2017, qui fait de la CSRNO la seule Commission de services régionaux à avoir une personne dont le travail se concentre uniquement sur la préparation aux changements climatiques.

Se préparer aux conséquences, mais aussi aux avantages

Son travail, dans les prochains mois, sera de documenter les diverses stratégies que la région peut adopter. Selon lui, plusieurs mesures concrètes pourraient ressortir de son travail, notamment en matière d’infrastructures, comme l’utilisation de matériaux plus tolérants aux gels et dégels pour la construction des routes.

Il souhaite également en apprendre plus sur les bienfaits possibles des changements climatiques. Il voudrait en effet pouvoir déterminer comment un réchauffement de la température pourrait prolonger les périodes d’agriculture, et donc améliorer l’économie locale.

Les trois petits cochons

Pour bien illustrer l'importance d'une bonne préparation aux changements climatiques, Adrian Prado aime utiliser le conte traditionnel Les trois petits cochons.

Le loup dans ce cas-ci c’est les changements climatiques. Si on n’est pas adapté au niveau de nos constructions ou même de notre mode de vie, on se retrouve à être la maison de paille ou la maison de branche alors qu’il faut être la maison de briques. Adrian Prado, spécialiste en environnement et adaptation aux changements climatiques

Un plan dès 2020

Adrian Prado prévoit que la partie du plan concernant la ville d’Edmundston sera prête dès 2020. Le reste du plan devrait être terminé d'ici 2021. La Commission se garde tout de même le droit de le modifier par la suite, au fur et à mesure que les conditions évoluent.