Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Bruno Lelièvre

Le centre de formation a aussi modifié ses programmes pour mettre l’accent sur les composantes maritimes et boréales de la gastronomie. Avec cette nouvelle spécialisation, les responsables de la formation espèrent freiner la baisse d’inscriptions en cuisine et service de restauration.

Un nouveau logo réunissant une ancre de bateau et un arbre a aussi été créé.

Nouveau partenariat

Le centre de formation de la Côte-de-Gaspé s’associe aussi à Croisières CTMA.

Le CTMA Vacancier accosté au port de Gaspé Photo : Radio-Canada

Les élèves des programmes Cuisine et Service de restauration ont participé cette année à une croisière thématique où ils ont pu mettre à profit leurs connaissances et apprentissages.

En plus de travailler avec les cuisiniers à bord du navire, les étudiants ont pu, cette année, visiter les îles de la Madeleine et découvrir les produits et les producteurs madelinots. Une expérience concluante, selon l'étudiant Loïc Morin. « Ils ont un super beau terroir, ça m’a permis de découvrir aussi de nouvelles techniques de cuisine. »

Le chef formateur André Lagacé estime que cette expérience est importante puisqu’elle permet de découvrir les produits directement dans leur environnement.

Cours de cuisine au centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé Photo : Radio-Canada

Le directeur du centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé, Claude Bernatchez, espère que ce partenariat permettra d'attirer davantage d'étudiants et de créer un lien avec un employeur régional d'importance.