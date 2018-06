Alexis Lepage est le mieux classé des triathlètes québécois. Il a récemment obtenu son meilleur résultat sur le circuit de coupe du monde en terminant 23e à Cagliari, en Italie, au début de juin, et a représenté le Canada dans sa discipline aux Jeux du Commonwealth 2018, en Australie, où il a terminé au 13e rang. Il vous donne ses quelques conseils pour améliorer votre performance en vélo.

Par quoi devrait commencer un cycliste débutant?

Alexis Lepage : Par la base, qui est la technique de vélo. Par exemple, on peut essayer de rouler sans les mains, de rouler sur une ligne blanche en restant le plus droit possible, bref, de faire des petits trucs qui font en sorte qu’on devient un bon cycliste. Ça réduit les risques de chute, ça permet de développer la technique et ça fait aussi en sorte que [le signalement des virements] est plus facile. Et selon moi, tout ça s’applique autant aux amateurs qu’aux professionnels.

Quels sont tes trucs de pro pour les personnes qui pratiquent le vélo de façon récréative?

Encore une fois, c’est de pratiquer la technique. Même si on a l’impression qu’on est bon techniquement, on peut toujours s’améliorer. Si on regarde Peter Sagan (cycliste slovaque trois fois champion du monde), par exemple, il peut gagner justement parce qu’il est bon techniquement… Mais c’est sûr qu’il a un bon moteur aussi! (rires) On peut essayer de pousser sa limite dans les virages, par exemple. Ça améliore la confiance en soi.

Quelle erreur les cyclistes amateurs font-ils le plus souvent?

Vouloir aller trop vite, trop tôt. Par exemple, de vouloir faire un 100 km quand on a jamais fait de sortie de vélo, ce n’est pas l’idéal! On s’aperçoit que les cyclistes qui débutent sont souvent vraiment compétitifs et qu’ils sont les plus dangereux sur la route.

Quels sont les autres faux pas à éviter?

C’est assez primordial de faire l’entretien de son vélo au moins une fois par année. Ça permet d’éviter les chutes et d’amoindrir les risques de crevaison. Par exemple, la chaîne peut casser ou le dérailleur peut être mal ajusté. Tout cycliste qui se respecte doit investir un peu [de temps et d’argent] dans l’entretien de son vélo. Ça implique entre autres de vérifier le système de freinage, car les câbles ont tendance à briser ou à s’effilocher. Si [le cycliste] freinait trop sec, un câble pourrait lâcher. Sinon, une fois par semaine ou par mois, dépendant de la fréquence des sorties, il faut gonfler les pneus et s’assurer que la chaîne est bien lubrifiée.

As-tu un lieu de prédilection au Canada pour pratiquer ce sport?

J’ai grandi à Gatineau, donc pour moi, le parc de la Gatineau est un endroit incroyable. Je continue à trouver de nouveaux endroits. Je suis récemment allé rouler à Bromont, et c’est un endroit vraiment magique. À mes yeux, il y a beaucoup d’endroits à découvrir, surtout au Québec. On est chanceux, on a de super circuits et un beau dénivelé au Québec en général.

Visitez notre portail consacré aux vacances