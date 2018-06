Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

Festival international de jazz

Place au jazz à Edmonton avec son Festival international de jazz. Pendant 10 jours, plus d'une cinquantaine d'artistes de partout dans le monde viendront partager leur passion dans la capitale.

L'artiste Johnny O'Neal Photo : Festival international de Jazz d'Edmonton

Parmi les grands noms cette année, on retrouve le pianiste et chanteur accompli Johnny O'Neal. Le musicien est considéré comme un "maître" par ses contemporains.

Il y a également l'artiste Maya Rae ft. The Miles Black Trio. Maya Rae est une chanteuse, musicienne et compositrice de 16 ans basée à Vancouver. Elle a partagé la scène avec plusieurs artistes et des musiciens de premier plan.

Allison Au, saxophoniste, compositrice et arrangeuse de jazz, fera aussi partie du festival.

Allison au Quartet Photo : Festival international de Jazz d'Edmonton

Allison a été exposée très jeune à un large éventail de styles musicaux et elle a été captivée par la liberté déséquilibrée du jazz.

Autre grand nom qui se joindra au festival : le célèbre pianiste François Bourrassa qui sera accompagné de ses musiciens hors pair.

François Bourassa Photo : Mathieu Rivard

Le festival débute dès le vendredi 22 juin jusqu'au dimanche 1er juillet. Les spectacles ont lieu dans plusieurs salles: au Winspear, au Starlite, au Café Black Bird et au Blue Chair Café.

Pour plus de renseignements, consultez le site https://www.edmontonjazz.com

EDMONTON ET CALGARY

Festival de la Journée nationale des peuples autochtones

Pour une journée seulement à Edmonton, les peuples et les cultures des Premières nations, des Métis et des Inuits seront célébrés par des expériences interactives, des démonstrations culturelles, d'artisans, de cuisine et de concerts en musique.

Carte des festivités Photo : Edmonton's Indigenous Peoples Festival

Faites l'expérience d'un Pow-Wow de 11 h 30 à 13 h. Il y aura également des expositions, de la bannique sur le feu et des spectacles très colorés! Les célébrations se feront dans le parc Victoria du mercredi 20 au vendredi 22 juin, de 11h à 20h.

À Calgary, on célèbre également la Journée nationale des peuples autochtones cette fin de semaine.

Festival de la journée de la famille et Powwow Photo : J Keith Howie and Darlene Chrapko

Le Arts Commons présente , pour une journée seulement, un mini Pow Wow gratuit avec des tambours, des chants et des danses traditionnelles.

De plus, deux spectacles de musique seront présentés, c'est-à-dire les duos hip-hop Snotty Nose Rez Kids et Mob Bounce.

Le groupe Mob Bounce Photo : Courtoisie du groupe Mob Bounce

Une sélection de films d'imagineNATIVE sera également présentée.

Les festivités qui ont lieu le jeudi 21 juin, à partir de 11 h 30 jusqu'à 19 h. Plusieurs autres activités en lien avec l'association Aboriginal Awareness Week Calgary ont lieu également tout au long de la fin de semaine.

Make Music Edmonton / Fête de la musique

Initialement créée en 1982 en France, la Fête de la musique aura lieu à Edmonton pour une 5e année. Dans la capitale, l'événement est connu aussi sous le nom Make Music Edmonton.

Make Music Edmonton Photo : Make Music Edmonton

Cette célébration qui se déroule dans plus de 700 villes dans le monde entier célèbre, en concerts, le plus long jour de l'année. Elle est soulignée tant par les Alliances françaises de Calgary que d'Edmonton avec une programmation éclectique et multiculturelle.

Cet événement qui est gratuit présente plus de 75 spectacles répartis sur la 124e rue entre la 102e et la 108e avenue, à Edmonton. L'événement se déroule le jeudi 21 juin à partir de 17 h.

La chanteuse Karimah Photo : Courtoisie Karimah

Parmi tous les artistes présents, la chanteuse Karima et Cristian de la Luna participent à l'événement.

Cristian de la Luna Photo : Courtoisie Cristian de la Luna

À Calgary, la Fête de la musique se déroule au Treehouse dans le cSPACE le jeudi 21 juin de 18 h à 22 h et aussi au containR dans Sunnyside de 18 h à 21 h

CALGARY

Sled Island

Le festival des arts et de musique indépendante, Sled Island, est de retour avec une programmation des plus variées.

Festival Sled Island Photo : Chris Tait

Sled Island, dont la durée est de cinq jours, rassemble une communauté de plus de 250 groupes, des comédies, des films et des arts.

Festival Sled Island Photo : Allison Seto

Les participants, les artistes et les médias viennent de partout dans le monde. Plus de 30 000 participants sont attendus chaque année.

Cette année, les têtes d'affiche sont entre autres The Flaming Lips, Deerhoog, Dirty Projectors et Wye Oak.

Le festival se déroule du mercredi 20 juin au dimanche 24 juin. Les spectacles ont lieu dans plus de 35 salles. Il est alors important de consulter le site du festival pour connaître les heures et les endroits des prestations!

Voilà pour cette semaine, bonnes sorties!