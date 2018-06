Avec les informations de Piel Côté

En 2014, les deux hommes avaient été reconnus coupables de complot, de gangstérisme et de trafic de stupéfiants. Ils contestaient à la fois leur verdict de culpabilité et leur sentence devant la Cour d'appel.

Pour ce qui en est de leur peine, Yves Denis et Denis Lefebvre avaient porté leur dossier en appel puisqu'ils estiment que l'article 5 de la Loi sur l'adéquation de la peine et du crime viole l'alinéa 11 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet argument avait été rejeté par le juge Dionne de la Cour supérieure, en première instance, en octobre 2014.

Ils estimaient également que le juge Dionne avait erré en refusant de faire avorter le procès. Lefebvre et Denis croyaient que les moyens pris par le juge pour s'assurer que le jury ne soit pas contaminé par la couverture médiatique étaient insuffisants.

Les trois juges de la Cour d'appel ont toutefois rappelé que l'avortement de procès est un pouvoir discrétionnaire. Il ne peut être utilisé que si la Cour d'appel constate une erreur de droit et si les jurés n'ont pas bien agi, ce qui n'est pas le cas ici, selon les juges de seconde instance.

Le seul gain réalisé par Denis Lefebvre et Yves Denis lors de cet appel concerne donc la réduction de leur sentence de 252 et de 145 jours, respectivement.

La Cour d'appel a conclu que les journées passées en occupation triple à la prison d'Amos aurait dû compter double, puisqu'il s'agissait de détention présentencielle.

Les deux criminels n'en ont toutefois pas fini avec la justice, puisque leur procès pour meurtre se poursuit à Montréal.