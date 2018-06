Cette mesure touche le camping Jardin de mon père, le Centre plein air Bec-Scie, la passe migratoire de la rivière à Mars et Okwari Aventures.

Des bouteilles d'eau réutilisables seront plutôt offertes alors que les visiteurs seront invités à s'abreuver à l'eau du robinet.

Le directeur général de Contact Nature, Marc-André Dalbrand, souhaite ainsi contribuer à l'effort mondial de réduction des rejets de matières plastiques dans la nature, un objectif qui correspond à la vision de l'organisation.

« Contact Nature a toujours eu un souci de développement durable pour avoir le plus petit impact écologique possible. C’est quelque chose qui est dans les valeurs de Contact Nature et au niveau personnel en tant que directeur général, c’est quelque chose qui me tient très à coeur aussi donc je suis fier d’amener ce petit grain de sel. »

L’organisme célèbre cette année son dixième anniversaire­.