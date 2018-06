La soirée du 10 juillet sera consacrée à la francophonie sur les Plaines d’Abraham. La musique de Stone : Hommage à Plamondon sera présentée en première partie, dès 19 h, avant la carte blanche de Patrice Michaud.

Intitulée Patrice et ses Majestiques, la carte blanche de Patrice Michaud mettra également en vedette Marie-Mai et Yann Perreau.

« Ce spectacle spécialement conçu pour la 51e édition du FEQ promet d’être mémorable de par son unicité. De plus, il donnera certainement lieu à de beaux moments de complicité entre les artistes. Nous sommes ravis de pouvoir faire confiance à des artistes qui se donnent à fond dans l’organisation de ce genre de spectacle », souligne Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEQ.

La musique de Stone : Hommage à Plamondon mettra à l’avant-plan les plus belles voix féminines du Québec, Valérie Carpentier, Ariane Moffatt et Safia Nolin, notamment.

Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne

Belle et Bum célèbre l’Acadie et le Québec sera pour sa part animée par Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne, le 9 juillet. Monteront sur la scène du Parc de la Francophonie Fred Fortin, Zachary Richard, Guylaine Tanguay, Radio Radio, les Hay Babies, Jean-François Breau, Menoncle Jason et Émile Bilodeau.

Le FEQ débute le 5 juillet et se termine dix jours plus tard.