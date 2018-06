Avec les informations de Jocelyn Corbeil

L'organisme souhaite que cette étude devienne un outil de référence pour les entreprises minières et le monde de l'éducation afin de faire face à la transformation des emplois.

Les dernières tendances en matière d'implantation de nouvelles technologies sont abordées. C'est une mission exploratoire en Australie en 2017 qui a servi d'inspiration.

Le géologue et président-directeur général de l'Institut, Robert Marquis, croit qu'il faut s'inspirer du marché australien pour faire faire à la crise de main-d'oeuvre.

Les Australiens ont été confrontés à la pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit actuellement depuis 2007... soit 10 ans avant nous, dit-il. Donc, ils ont réagi pour modifier leur façon d'opérer les mines, mais aussi pour modifier l'offre de formation des gens qui travaillent dans les mines, c'est ça qu'on est allé documenter.