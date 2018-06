Un texte de Bernard Barbeau

Le chef de la CAQ, François Legault, a présenté mercredi un plan de 10 milliards de dollars, une somme qui viendra du Programme québécois des infrastructures (PQI). Piloté par le député Benoit Charrette, qui était aussi présent, ce plan s’échelonne jusqu’en 2030 et met de l’avant une vingtaine de « solutions » pour améliorer la circulation. Ces projets concernent à la fois le transport en commun et le réseau routier.

Ce n’est pas vrai qu’on va convaincre les gens de prendre les transports collectifs s’ils ne sont pas efficaces et confortables. Pour réussir, une région métropolitaine a besoin d’un système de transport moderne, efficace et attrayant. François Legault, chef de la CAQ

Les projets que la CAQ propose incluent :

le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal;

l'étude de l’opportunité de prolonger la ligne jaune du métro à Longueuil;

le prolongement du REM de Brossard à Chambly ainsi qu’à Laval;

la revitalisation du boulevard Taschereau avec un tramway de 6,5 kilomètres, de Longueuil à Brossard, avec une connexion au REM;

l'aménagement d’un tramway allant de la pointe de l’Île au centre-ville;

le resserrement de l'échéancier pour le service rapide par bus (SRB) Pie-IX;

l'élargissement de l’autoroute 30, à 3 voies, sur le tronçon entre les autoroutes 10 et 20 pour du transport collectif;

le prolongement de l’autoroute 19, jusqu’à Bois-des-Filion;

le prolongement de l’autoroute 13, jusqu’à l’autoroute 50, sous la forme d’un boulevard urbain;

la relance du projet de modernisation de la rue Notre-Dame-Est, sous la forme d’un boulevard urbain;

l'instauration d’incitatifs fiscaux en faveur du covoiturage;

l'exécution des travaux routiers 24 heures sur 24 dans les zones non habitées.

Un grand absent, parmi ces projets : la mise en place de la ligne rose du métro que souhaite la mairesse de Montréal Valérie Plante. M. Legault avait déjà dit ne pas vouloir de la ligne rose.

Le Parti québécois et le Parti libéral appuient la ligne rose. Donc, ça, c’est une grande différence. Les experts parlent d’un coût de 10 milliards juste pour la ligne rose. François Legault, chef de la CAQ

Et l’ARTM, là-dedans?

Quant à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), dont le mandat est justement les priorités du Grand Montréal en la matière, la CAQ tiendra compte de son apport, mais elle se réserve le dernier mot.

« On va se garder un droit de véto, a dit M. Legault. On veut regarder ce qui est le plus important et le plus urgent pour les citoyens, quelles sont les propositions qui rejoignent le plus de citoyens. »

Évidemment, on va écouter les propositions de l’ARTM, mais nous, les priorités qu’on voit, ce sont celles qui sont dans notre plan. François Legault, chef de la CAQ

La CAQ est d’avis que la Ville de Montréal a présentement trop de pouvoir au sein de l’ARTM. M. Legault, qui croit que le gouvernement doit agir comme un « arbitre », souhaite arriver à « une meilleure participation et un meilleur équilibre entre les maires et mairesses du 450 et la mairesse de Montréal ».

Benoit Charrette a rappelé que la CAQ avait voté contre la constitution de l’ARTM, ajoutant toutefois qu’il n’est pas question de la démanteler. « Je vous rassure : ce n’est pas l’intention de la Coalition avenir Québec de revenir en arrière », a-t-il affirmé.

« Mais, effectivement, il y a un déséquilibre qui est réitéré dans les couronnes par rapport à la prise de décisions sur certains projets, a poursuivi M. Charrette. On veut s’assurer que l’ARTM arrive, à travers sa gouvernance, à avoir une réelle vision d’ensemble de la région pour s’assurer que chaque projet retenu ait la plus grande portée possible et non pas concentrer tous les projets de développement dans un trop petit rayon qui profiterait au final à bien moins de gens. »