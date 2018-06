Dans ce que le premier ministre appelle sa Formule 50-50, il propose d'ajouter un élément au calcul. Ainsi, la moitié du montant total de la péréquation (19 milliards de dollars) serait répartie selon le calcul actuel de la capacité fiscale de chaque province, et l’autre moitié serait répartie en fonction du nombre d’habitants de chacune des provinces.

Il souhaite également que le financement de ce programme demeure le même et continue donc de se faire par les impôts fédéraux des contribuables.

Scott Moe croit que cela garantirait à toutes les provinces de recevoir un certain financement, tout en continuant de veiller à ce que les provinces « démunies » reçoivent beaucoup plus de fonds.

Il insiste d’ailleurs sur le fait que la Saskatchewan n’a reçu aucun montant d’argent au cours des 11 dernières années, alors que le Québec a reçu 100 milliards de dollars.

Qu’est-ce que la péréquation?

La péréquation est un programme fédéral qui permet aux provinces, peu importe la force de leur économie, d’offrir des services publics comparables les uns aux autres.

D’abord, on détermine le taux moyen d’imposition à travers le pays (le Québec est au-dessus de la moyenne, l’Alberta en dessous). Ensuite, on applique ce taux, dans chaque province, pour déterminer quel serait le revenu moyen par habitant. Les provinces qui ont un revenu moyen plus faible reçoivent de l’argent du fédéral.

Toutes les provinces contribuent à la péréquation par les impôts fédéraux. Celles qui en reçoivent ont une capacité fiscale plus faible que la norme établie pour tout le pays. Celles qui n'en reçoivent pas ont une capacité fiscale plus élevée.