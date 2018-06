Le rassemblement, qui se tiendra du 30 août au 3 septembre, a pour objectif de mettre en lumière les réalités et les enjeux quotidiens touchant les 11 nations autochtones de la province. Durant ces cinq jours, plusieurs artistes donneront des prestations sur la place de l’Assemblée nationale. Ce sera le cas notamment de l’Innu Florent Vollant, du rappeur anishnabe Samian et de l’Inuite Beatrice Deer.

Pour le porte-parole de l’événement, Stanley Vollant, le rassemblement est avant tout une occasion d’aller à la rencontre de l’autre.

« Il est important que les peuples se rencontrent et que le public puisse en savoir davantage sur nos réalités et les enjeux quotidiens touchant les Premières Nations et les Inuits », a souligné dans un communiqué de presse le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Konrad Sioui.

Des enfants participent à un atelier de fabrication de poupées de maïs lors de la dernière édition du rassemblement, en 2017. Photo : Gracieuseté de KWE Québec

L’an dernier, plus de 25 000 visiteurs ont pris part à l’évènement qui s’étalait sur trois jours. Affaires autochtones et du Nord Canada avait offert une enveloppe de plus de 800 000 $ pour l’événement. Le gouvernement du Québec avait quant à lui octroyé la somme de 45 000 $.