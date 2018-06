Un texte d’Alix-Anne Turcotti

La jeune génération parle même d’une révolution. C’est le constat de la comédienne Sharon Fontaine Ishpatao, originaire de la communauté innue de Uashat-Maliotenam près de Sept-Îles. Elle joue dans le dernier film de Myriam Verreault, Kuessipan, adapté du roman de l’auteur Naomie Fontaine, elle aussi originaire de Uashat-Maliotenam.

La jeune artiste âgée de 20 ans se sent fière d’être innue.

La comédienne Sharon Fontaine Ishpatao est fière de sa culture. Photo : Radio-Canada

Je trouve que c’est important parce qu’on nous a toujours dit à cause des pensionnats, notre culture a été détruite, qu’on a essayé de nous l’arracher et de nous dire qu’elle n’était pas importante Sharon Fontaine Ishpatao, comédienne

Sharon Fontaine Ishpatao pense que c’est la détermination des membres des Premières Nations qui fait en sorte que la culture autochtone est célébrée de nos jours.

« On est soudés et on est encore là même après tout ce qui est arrivé, après tout ce qu’on a tenté de faire pour qu’on disparaisse, on est toujours là ». ajoute-t-elle.

La fierté retrouvée

Cette comédienne n’est pas la seule à porter fièrement son identité. De plus en plus d’écrivains, d’auteurs, de chanteurs originaires des communautés autochtones prennent leur place.

Le coordonnateur pour le musée Shaputan de Uashat, Lauréat Moreau, a vu l’évolution de ce phénomène de réappropriation au cours des 30 dernières années.

Lauréat Moreau encourage les jeunes à s'intéresser à la culture autochtone. Photo : Radio-Canada

Le groupe Kashtin s’est fait connaître pour sa langue. Depuis ce temps-là, beaucoup de jeunes se sont trouvés des talents en musique ou en art. Lauréat Moreau, coordonnateur pour le musée Shaputan

Lauréat Moreau insite sur l'importance de la tenue d'activités traditionnelles dans les commuanutés. Selon lui, les aînés ont une place importante dans la transmission du savoir ancestral. « En raison de notre mode de vie urbain, il est important de réapprendre les gestes de l'époque, de la chasse, de la pêche ».

Les prénoms

Plus localement aussi, de petits gestes sont posés, comme le retour des prénoms traditionnels dans les familles innues.

Enseignante à l’école Tshishteshinu de Maliotenam, Céline Bellefleur note que de plus en plus de jeunes enfants ont des prénoms autochtones. « Autrefois, c’était qu’on était obligés de prendre des prénoms français, vous savez à cause des prêtres tout ça », explique-t-elle.

L'enseignante Céline Bellefleur est fière de voir des jeunes porter des prénoms traditionnels. Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, dans sa classe ,sur une quinzaine d’élèves, cinq ont des prénoms autochtones. C’est aussi le cas parmi ses petits-enfants et ses arrières-petits-enfants.

De plus en plus, on s’est dit : "On est train de perdre notre langue, au moins, prenons des prénoms innus qui vont bien aux enfants, pour que ces enfants-là aussi soient fiers de porter un prénom innu". Céline Bellefleur, enseignante école Tshishteshinu

En cette journée de fête nationale des autochtones, l’heure est la fête, mais plusieurs reconnaissent à demi-mot qu’il reste encore beaucoup d’efforts de toutes parts pour surmonter les blessures du passé.