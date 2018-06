Contraction des mots « mépris » et « visionner ». Cette traduction de l'expression anglophone hate-watching a été proposée par la chroniqueuse Audrey PM. Cette dernière définit ce concept par l'action de consommer une émission de télé ou un film qu'on déteste, précisément parce qu'on la ou le déteste. En général, il y a toujours un aspect de la proposition qui nous tient en otage. Que ce soit l'espoir que ça devienne bon, de beaux costumes, un acteur fétiche, etc. Il faut d'ailleurs distinguer l'action de méprisionner de celle du plaisir coupable, qui consiste plutôt à consommer quelque chose avec plaisir, même si l'on sait que c'est mauvais. La haine et le mépris sont absents du plaisir coupable.