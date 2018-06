Cette enveloppe permettra à l’agglomération de Québec et aux municipalités régionales de comté (MRC) de la Capitale-Nationale d’appuyer des projets locaux et des mesures visant à favoriser l’innovation et la compétitivité des entreprises, notamment.

L’agglomération de Québec recevra la part du lion du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, soit un montant de 76 millions. Les autres MRC de la région se partageront le reste.

La création d’un fonds de développement régional était prévue dans le cadre de la loi qui a accordé le statut de capitale nationale à Québec.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, se réjouit de la mise en place de ce fonds qui permettra à sa municipalité d’investir davantage dans des projets économiques porteurs comme elle l’a fait par le passé avec les entreprises Simons, Olympus, ABB et Medicago.

« On pourra vous donner toute la liste des investissements qu’on a faits jusqu’à date avec 7 millions par année. Imaginez-vous maintenant [ce qu’on pourra faire] avec en moyenne à peu près 15 millions par année pour les 5 prochaines années. Ça va être quelque chose », a prévenu le maire.